6 ilde ‘kayyum protestosu’ engeli: Eylem ve etkinlikler yasaklandı

DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından Diyarbakır, Van, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Batman’da eylem ve etkinlikler yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne yönelik kayyum kararı sonrasında 6 ilde tedbir alındı.

Yurt genelinde protestolar devam ederken; Diyarbakır, Van, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Batman’da etkinlik ve eylemler yasaklandı.

Valiliklerden yapılan açıklamada, “Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

Yasaklamaların, Diyarbakır’da 4 gün, Hakkari’de 10 gün, Batman’da 4 gün, Bitlis’te 10 gün, Siirt’te 7 gün ve Van’da 5 gün süreceği valiliklerin açıklamalarında yer aldı.