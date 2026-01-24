6 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 13 kişi tutuklandı

6 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanırken 50 milyon liranın yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple tespit etti.

Yabancı bir şirketten satın aldığı yasa dışı bahis paneliyle oyun oynattığı belirlenen çetenin, banka hesaplarında aylık 50 milyon liralık para hareketliliği olduğunu belirlendi.

Şahısların, suçtan elde ettiği parayı da kripto hesaba aktardığı saptandı. 4’ü kadın, 21 kişinin kimlikleri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, Adana merkezli Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, adreslerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

5'i adli kontrol şartı, 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.