6 ildeki bazı yerler doğal sit ve koruma alanı ilan edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 6 ildeki bazı yerlerin "doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillenmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararlarına göre, İstanbul Kadıköy'deki Kurbağalıdere mevkisi ve Çanakkale merkez ilçesinin Ovacık ve Civler köyleri sınırları içerisinde yer alan bölge, doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillendi.

Mersin Silifke-Erdemli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şeytan Deresi birinci, ikinci ve üçüncü kısım potansiyel doğal sit alanı ise "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak ilan edildi.

Gümüşhane'nin merkez ilçesi Halgent Şelalesi ile Süleymaniye Mahallesi ve çevresi, "potansiyel doğal sit alanı", Sakarya'daki Sapanca Gölü Etap 3/A Doğal Sit Alanı ile Aydın'ın Didim ilçesindeki Kocahan mevkisi Etabı Doğal Sit Alanı da "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.