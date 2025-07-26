6 ildeki yangınlara müdahale sürüyor: Bakan Yumaklı son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugünün orman yangınları açısından riskli olduğu yönünde açıklama yaptığını anımsatan Yumaklı, o açıklamadan sonra saat 12.10'da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanlık alanında yangın meydana geldiğini bildirdi.

Yumaklı, bu yangına hızlı şekilde havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek "Gerekli soğutma işlemleri de büyük oranda bitti. Saat 17.00 itibarıyla bu yangın kontrol altına alınmış oldu. Ankara'daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı'da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık iki kilometre ötesinde maalesef yeni bir yangın başladı." diye konuştu.

O bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği için yanan alana birkaç dakika içerisinde hızla müdahale edildiğine işaret eden Yumaklı, bölgeye müdahaleye devam edildiğini söyledi.

Yumaklı, Uşak'taki yangının büyük oranda enerjisinin düştüğünü ancak riskin devam etmesi nedeniyle gece boyunca çalışmaların devam edeceğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Saat 14.36'da yeni bir yangın haberi de maalesef Antalya Serik'ten geldi. Yine orman dışı bir alanda başlayan yangın, ormana sirayet etti. Bu yangınla da arkadaşlarımız gerçekten çok mücadele ettiler ama çok şükür saat 20.00 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmalarımız sürüyor. Saat 15.30’da yine ülkemizin başka bir köşesinde Kahramanmaraş'ta bir yangın ihbarı geldi. Onikişubat ilçemizde ormanlık alanda başlayan yangına arkadaşlarımızın havadan ve karadan müdahalesiyle mücadele de başlamış oldu, halen arkadaşlarımız bu yangına müdahaleye devam ediyor."

"BURSA'DAKİ YANGINLARA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR"

Bugün en riskli bölgenin Güney Marmara ve Kuzey Ege olduğunu belirttiğini anımsatan Yumaklı, "Maalesef tam da bu noktada Bursa'da iki yangın başladı. Harmancık'ta saat 16.06'da ve Kestel'de saat 17.40'ta başlayan iki ayrı yangına arkadaşlarımız müdahaleye başladılar, şu anda bu müdahale devam ediyor. Yol kenarı olması ve yerleşim yerine yakın olması hasebiyle bu iki yangınla ilgili belki çok yoğun bir ilgi alaka olabilir. Ancak arkadaşlarımız bütün gece diğerlerinde olduğu gibi bu yangına da müdahaleye devam edecekler. " ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karabük Safranbolu'daki yangınla ilgili coğrafi zorluklara dikkati çeken Yumaklı, burada bir müddet daha yoğun biçimde çalışılacağını bildirdi.

Yumaklı, bu yangınlardaki büyüme potansiyeline işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların dışında gün içinde başlayıp hızlı müdahaleyle söndürülen birçok yangın var. 'Çok riskli' olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde, 28'i ormanlık, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik. Özetleyecek olursak, Ankara Eymir yangını tamamen kontrol altına alındı, Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke ve Antalya Serik yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Böylelikle 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi sorun kalmadı. Halihazırda devam eden ve bütün gece sürecek olan, umuyorum ki içlerinden birkaçı için güzel haberler vereceğimiz, Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel yangınları devam ediyor."

"EN İYİ YANGIN SÖNDÜRMENİN YOLU BU YANGININ ÇIKMAMASINI SAĞLAMAK"

Yumaklı, son günlerde hava koşullarının tarihin en üst seviyesinde seyrettiğine işaret ederek Türkiye genelinde dün kırılan sıcaklık rekoruna dikkati çekti.

Orman yangınları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak orman yangınlarına karşı gökyüzünde uçaklarımızla, helikopterlerimizle, insansız hava araçlarımızla, karada 7/24 görev yapan orman kahramanlarımızla, kara araçlarımızla, AFAD, valilik, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla yani devlet olarak ne gerekiyorsa sahada varız. Biz hazırız ama aslında en iyi, hiç maliyetsiz, hiç problemsiz, hiçbir bedel ödenmeyecek yangın söndürmenin yolu, bu yangının çıkmamasını sağlamak." diye konuştu.

Yumaklı, bir kıvılcımın bir ekosistemi yok edebileceğinin altını çizerek vatandaşlardan olağanüstü bir hassasiyet beklediğini vurguladı.

Bahçede yakılan bir mangalın, temizlikten sonra ateşe verilen bir çöp yığınının, sigara izmaritinin ya da anız yakılmasının yangına sebebiyet verebildiğini ifade eden Yumaklı, vatandaşlardan bunları yapmamalarını, yapanları uyarmalarını, en ufak bir duman ya yangın emaresi gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Yumaklı, piknik alanlarında ve yol kenarlarında ateş yakılmaması gerektiğini de aktararak "yeşil vatan" adı verilen ormanların milli bir emanet olduğunu kaydetti.