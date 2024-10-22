6 kadına cinsel saldırıdan ceza alan avukat şikayetçi oldu: Kendisine küfür edilmiş

Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda, en az 6 kadın meslektaşına yönelik cinsel saldırı ve taciz suçlarını işlediği için hüküm giyen ve meslekten men edilen eski avukat Muhittin Köylüoğlu'na tepki gösterildi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Köylüoğlu, "Bundan sonra susmayacağım" diyerek, kendisine tepki gösteren avukatlar arasında yer alan avukat Özgür Urfa ve Genel Kurul'da Divan Başkanı olarak görev yapan avukat Bahri Belen'den şikayetçi oldu.

2020 yılında sosyal medyada #ÖykülerinSesiOl etiketiyle yapılan paylaşımlarda, Ö.A., Köylüoğlu'nun kendisine yönelik cinsel saldırı ve tacizini ifşa etti. Bunun üzerine B.M., N.Y., F.G., S.B. ve G.Ç. adlı kadın avukatlar da, Köylüoğlu tarafından fiziksel ve sözlü tacize maruz bırakıldıklarını söyledi.

HÜKÜMLE TAHLİYE EDİLDİ, BARO SEÇİMİNE KATILDI

En az 6 kadına yönelik cinsel saldırı ve taciz suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Köylüoğlu, 141 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandı. 40 yıl hapis cezası verilen Köylüoğlu 2023 yılının ocak ayında, hükümle birlikte tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından ortadan kaybolan Köylüoğlu, İstanbul Barosu'nun 19-20 Ekim'de düzenlenen Genel Kurulu'nda ortaya çıktı.

AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ, DİVAN BAŞKANI DIŞARI ÇIKARDI

Yerel mahkemenin hakkında verdiği karar henüz onanmadığı için İstanbul Barosu'nun tedbiren meslekten men ettiği Muhittin Köylüoğlu, Genel Kurul'a katıldı. Genel Kurul'daki avukatların tanıdığı Köylüoğlu'na kalabalık bir grup tepki gösterdi.

Herhangi bir fiziksel müdahalede bulunulmadan gösterilen tepkinin ardından, Divan Kurulu Başkanı Bahri Belen, Köylüoğlu'nun salondan çıkarılması talimatını verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU DUYURDU

Kendisine gösterilen tepki nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi olduğunu duyuran eski avukat Köylüoğlu, avukat Özgür Urfa ve Bahri Belen hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Artık sessiz kalmayacağım" diyen Köylüoğlu duruşma salonlarında, sosyal medyada asla hak etmediği tarzda küfür ve hakaretlere maruz kaldığını savundu.

Kendisine alenen saldırıldığını, ölümle tehdit edildiğini, hakarete uğradığını iddia eden Muhittin Köylüoğlu, yaşlı olduğunu, kemik ve adale erimesi sorunlarıyla uğraştığını, vertigo nedeniyle denge kuramayıp, diyabetten dolayı da bayıldığını, güçsüz kuvvetsiz olduğunu da öne sürdü.

KÜFÜR EDİLMİŞ

Suç duyurusunu kendisine küfür edildiği için yaptığını ifade eden Köylüoğlu, "Bana küfür edenlere ben küfür etmeyeceğim ama şikayet edeceğim. Sonrasında inkar ettiklerinde herhalde aldıkları aile terbiyesine ya da devrimci terbiyelerine ilişkin bir şeyler derim" ifadelerini de kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada ifşa edildikten sonra tutuklanan, evi ve bürosunda arama yapılan eski avukat Muhittin Köylüoğlu'nun evinde bulunan notlarda, cinsel saldırıyı ve tacizi günlüğüne yazdığı ortaya çıkmıştı.

Köylüoğlu'nun el yazısıyla yazdığı notlarından birinde, “Yaptığım en açık deyimiyle tecavüzdü. Üstelik bu tecavüz kabul edeyim bana o an heyecan da verdi. Tabii ki sizin için asla öyle bir şey olamaz. Aramızdaki büyük yaş farkını göz önüne alacak olursak acı verdiği de mutlak. Pişmanlık duymadım. Tecavüz ederken çok açık bir şekilde zevk aldım” ifadeleri yer alıyordu.