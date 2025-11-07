6 Kasım 2025 Perşembe Reyting Sonuçları | Futbol Maçları Zirvede! Dizilerde Düşüş Yaşandı

6 Kasım 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı ve gecenin kazananı futbol oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Viktoria Plzen–Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, geç saatlerde başlamasına rağmen güçlü izlenme oranı elde ederek reytinglerde zirveye yerleşti. Aynı akşam yayınlanan Samsunspor–Hamrun Spartans UEFA Konferans Ligi maçı da ilk üçte yer alarak spor yayınlarının bu hafta açık ara etkili olduğunu gösterdi. Diziler ve yarışma programları ise futbol karşılaşmalarının gölgesinde kalarak beklentilerin altında kaldı.

Televizyon izleyici alışkanlıklarında maç günleri özellikle prime time sonrası grafiklerde değişiklik yaratıyor. 6 Kasım gecesi de bunun tipik bir örneği oldu. Spor karşılaşmaları, hem reyting hem sosyal medya etkileşimi hem de canlı yayın izlenmeleri açısından günü domine etti.

FENERBAHÇE MAÇI GECEYE DAMGA VURDU

TRT 1’de yayınlanan Viktoria Plzen–Fenerbahçe maçı, 10,70 reyting alarak günü lider tamamladı. Karşılaşmanın geç saate alınmasına rağmen yüksek izlenme oranı, taraftar etkisinin ve maç günlerinin ekran üzerindeki belirleyici gücünün altını çizdi. Maç, özellikle 20+ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen programı oldu ve sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI ZİRVEYİ TAKİP ETTİ

NOW TV’de ekranlara gelen Halef: Köklerin Çağrısı, geçen haftaki performansına kıyasla bir miktar düşüş yaşasa da 5,88 reyting ile günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Dizi, dramatik kurgusu ve geniş oyuncu kadrosu ile özellikle sosyal medya trendlerinde güçlü bir yer edinmeye devam ediyor.

SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASI DA İLK ÜÇTE

UEFA Konferans Ligi kapsamında yayınlanan Samsunspor–Hamrun Spartans karşılaşması 5,67 reyting ile üçüncü sırada yer aldı. Samsunspor’un Avrupa sahnesindeki yükselişi, yerel ve ulusal izleyici kitlesinin maça yoğun ilgi göstermesine neden oldu.

SHOW TV DİZİSİ VELİAHT DÜŞÜŞE RAĞMEN ÜST SIRALARDA

SHOW TV’nin yükseliş trendindeki dizisi Veliaht, iki futbol maçının baskın etkisi nedeniyle izlenme kaybetti. Dizi 5,25 reyting ile dördüncü sıraya geriledi. Ancak düşüşe rağmen halen izleyici sadakatini koruyan bir yapım olarak dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (6 KASIM 2025 – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Viktoria Plzen–Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması (TRT 1) 10,70 2 Halef: Köklerin Çağrısı (NOW TV) 5,88 3 Samsunspor–Hamrun Spartans UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması (TRT 1) 5,67 4 Veliaht (SHOW TV) 5,25 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) 5,03 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (NOW TV) 4,08 7 Esra Erol'da (ATV) 3,86 8 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,61 9 Veliaht (Özet) 3,34 10 MasterChef Türkiye (TV8) 3,32

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE SPOR YAYINLARININ ETKİSİ

Futbol yayınları, özellikle Avrupa kupası haftalarında televizyon sıralamalarını belirleyen en önemli etkenlerden biri oluyor. 6 Kasım 2025 sonuçları da bunu açıkça gösterdi. Diziler haftalarca sürdürdükleri tempoyu, tek bir yüksek profilli maç gecesinde kaybedebiliyor. Bu durum televizyon kanallarının yayın stratejilerini spor içerikleriyle uyumlu şekilde şekillendirdiğinin güçlü bir kanıtı.

6 Kasım 2025 Perşembe reyting birincisi hangi program oldu?

TRT 1’de yayınlanan Viktoria Plzen–Fenerbahçe maçı günün birincisi oldu.

En çok izlenen dizi hangisi oldu?

Halef: Köklerin Çağrısı, günün en çok izlenen dizisi olarak zirvede yer aldı.

MasterChef Türkiye kaç reyting aldı?

3,32 reyting ile 10. sırada yer aldı.

6 Kasım 2025 Perşembe günü reyting sonuçları, futbolun TV ekranındaki güçlü etkisini yeniden hatırlattı. Avrupa kupası karşılaşmaları, hem reyting sıralamasında hem sosyal medya yansımalarında hem de genel izleyici odağında gecenin belirleyici unsuru oldu. Diziler ve programlar ise bu rekabet içinde varlıklarını korumaya çalıştı. Sporun televizyon yayıncılığındaki etkisi önümüzdeki haftalarda da devam edecek gibi görünüyor.