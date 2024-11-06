6 Kasım Resmi Gazete kararları: 6 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları neler? 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

6 Kasım 2024 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 6 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları neler? 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

9. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri Meclis'te devam ediyor. 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

6 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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