6 kişi, 'Casperler' üyesini diplomatik plakalı araçla yurtdışına kaçırdığı gerekçesiyle tutuklandı

Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen "Casperlar" suç örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen ‘Emmi’ kod adlı Mehmet Kurtoğlu’nun, diplomatik plakalı cipin bagajında yurtdışına kaçırıldığını itiraf etmesi üzerine Edirne'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen Mehmet Kurtoğlu, 9 Şubat'ta Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Mehmet Kurtoğlu, emniyetteki sorgusunda "İstanbul'dan Edirne'ye korsan taksiyle geldiğini, kentte bir pansiyonda bir gece kaldığını" anlattı.

Kaldığı pansiyondan alınarak Edirne Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına götürüldüğünü ifade eden Mehmet Kurtoğlu, burada diplomatik plakalı bir cipin bagajına bindirildiğini, bu yolla önce Bulgaristan'a sonra da Romanya'ya kaçtığını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen Mehmet Kurtoğlu, hakimlikçe tutuklandı.

Mehmet Kurtoğlu, Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Mehmet Kurtoğlu'nun ifadesi sonrası Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Ekipler, Mehmet Kurtoğlu'nun adresini verdiği pansiyon ile oto yıkama dükkanı gören güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Oto yıkamacıya giren diplomatik plakalı cipin Vietnam uyruklu T.N.H'ye ait olduğu belirlendi.

Ekipler, Mehmet Kurtoğlu'nu İstanbul'dan Edirne'ye getiren sürücü ile saklanmasına ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler A.Ç, B.Ç, A.F, T.G, F.O ve C.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.