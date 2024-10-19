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6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında şoför tutuklandı

Aksaray'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü kazasında şoför tutuklandı. Sürücünün jandarmadaki ifadesinde, uyumadığını, sabah güneşinden etkilendiğini söylediği öğrenildi.

Güncel
  • 19.10.2024 10:39
  • Giriş: 19.10.2024 10:39
  • Güncelleme: 19.10.2024 10:43
Kaynak: AA
6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında şoför tutuklandı
Fotoğraf: AA

Aksaray'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında, sürücü tutuklandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Nurhan Hazer'in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Hazer, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SÜRÜCÜ GÜNEŞTEN ETKİLENMİŞ

Sürücünün jandarmadaki ifadesinde, uyumadığını, sabah güneşinden etkilendiğini belirterek, "Kaza yapmamak için çabaladım. Bariyere çarpınca kurtaramadım, şarampole devrildik" dediği öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralananlardan 12'si taburcu edildi, diğerlerinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor

Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer yönetimindeki Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde dün devrilmiş, kazada, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

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