6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında şoför tutuklandı
Aksaray'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü kazasında şoför tutuklandı. Sürücünün jandarmadaki ifadesinde, uyumadığını, sabah güneşinden etkilendiğini söylediği öğrenildi.
Aksaray'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında, sürücü tutuklandı.
Kazanın ardından gözaltına alınan Nurhan Hazer'in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Hazer, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SÜRÜCÜ GÜNEŞTEN ETKİLENMİŞ
Sürücünün jandarmadaki ifadesinde, uyumadığını, sabah güneşinden etkilendiğini belirterek, "Kaza yapmamak için çabaladım. Bariyere çarpınca kurtaramadım, şarampole devrildik" dediği öğrenildi.
Öte yandan, kazada yaralananlardan 12'si taburcu edildi, diğerlerinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor
Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer yönetimindeki Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde dün devrilmiş, kazada, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.