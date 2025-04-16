6 kişiye ‘Newroz’ cezası

Haber Merkezi

Diyarbakır’da 21 Mart 2016’da gerçekleştirilen Newroz Bayramı kutlamalarının tertip komitesinde yer alan Hafize İpek, Ramazan Kaval, Abdulgani Alakan, Hüsnü Pervane ve Mahmut Çiftçi hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada avukatlar, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundu.

Tertip Komitesi Başkanı Hafize İpek ile üyeler Ramazan Kaval, Abdulgani Alakan, Hüsnü Pervane ve Mahmut Çiftçi’ye “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek" iddiasında 5’er ay hapis cezası verdi. Hafize İpek ve Abdulgani Alakan’ın cezaları ertelenmedi. Ramazan Kaval’a ise "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.