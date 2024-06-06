6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı: Mahalleli failin bulunması için 70 bin TL ödül koydu

İzmir'de ölmek üzereyken bulunan ancak kurtarılamayan 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı. Mahalleli, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri verenlere ödül olarak 70 bin TL vereceklerini duyurdu.

İzmir'in Urla ilçesinde ölmek üzereyken bulunan ancak kurtarılamayan 6 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı. Mahalleli ise sosyal medyadan, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri verenlere ödül olarak 70 bin TL vereceklerini duyurdu.

Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde oturanlar, 20 Mayıs gecesi, sokakta besledikleri köpeğin ağzından köpükler geldiğini fark etti. Köpeğin zehirlendiğini gören mahalleli, durumu belediye ve polise bildirdi.

Mahalle halkı bölgede başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceği ihtimaliyle çevrede inceleme yaptı. Çok sayıda köpekte aynı semptomların yaşandığı belirlenirken, veterinerler ve mahalleli zehirlenen köpekleri kurtarmak için çalışma yaptı ancak hayvanlar kurtarılamadı. Köpekleri zehirleyenlerin bulunması için polise şikayette bulunuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma ve Urla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı. Urla Belediyesi, 6 köpeğin zehirlenip öldürüldüğünü tespit ettiklerini bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde köpeklerin yüksek düzeyde metomil (tarım ilaçlarının ana etken maddesi) verilip, zehirlendikleri belirlendi. Polisin, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanması için çalışması sürerken, mahalleli ise sosyal medya hesabından bu kişi ya da kişilerin bulunması için yardımcı olacak bilgileri verenlere 70 bin TL ödül vereceklerini duyurdu.

'YÜKSEK ORANDA METOMİL TESPİT EDİLDİ'

Mahalleliden C.M., "Gelecekte benzer vakaların yaşanmamasını istemiyoruz. Laboratuvar analizlerine göre ölen hayvanlardan alınan numunelerde, yüksek oranda metomil maddesi tespit edildiği bilgisini aldık. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2021 tarihinde bu maddenin kullanımı yasaklanmıştı. Bu madde yalnızca hayvanların değil, aynı zamanda insanların sağlığını ve doğayı da ciddi şekilde tehdit edebilir. Zehir, sadece köpekleri değil, aynı zamanda kuş, kedi, yılan gibi diğer hayvanları da etkiliyor. Gülbahçe sakinleri olarak, suçlunun bulunması için kendi çabalarımızla 70 bin TL para ödülü koyduk. Bu vahşetin sorumlusunun adalete teslim edilmesini istiyoruz. Ödülü ise suçlunun yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayan kişi veya kişilere verilecek" dedi.

'DİLSİZ CANLAR İÇİN OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUM'

Güzelbahçe’de oturan ve 'Fin' isimli köpeğini bu zehirlenme olayında kaybeden O.U. (29), "29 Mayıs Çarşamba günü 6 sene önce hasta bir yavruyken sahiplenip üzerine titreyerek hayata döndürdüğüm, dostum, en yakın arkadaşım, evimin asıl sahibi mutlu ve sağlıklı köpeğimi cani bir kişinin zehirlemesi sonucu kaybettim. Veteriner raporunda ise inorganik ve kimyasal madde zehirlenmesi teşhisi konuldu. Hayatım 3 saat içinde değişti, evim sessiz, kalbim neşesiz kaldı. Köpeğim Fin, melek oldu ve aramızdan ayrıldı. Onu hayatımın sonuna kadar kalbimde ve belleğimde yaşatacağım. Bölgemizde 10 gün için sayısı 10'un üzerinde köpeği bu zehirleme garabeti yüzünden kaybettik. Hayvanlar saatlerce acı çekerek can verdiler. Sadece köpekler değil çevrede yaşayan kuşlar, börtü böcek birçok hayvan cahil bir caninin, katliamcı bir seri katilin bu eylemi sonucu acı çekerek öldüler. Ben Fin için, diğer dilsiz canlar için bu olayın aydınlatılmasını ve bu olaya karışan tüm sorumluların örnek teşkil edecek şekilde hukuk sistemimizce cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'GOFRET, BENİM İÇİN SADECE BİR EVCİL HAYVAN DEĞİLDİ'

Sokaktan sahiplendiği köpeği Gofret'i de zehirlenme nedeniyle kaybettiğini belirten B.H. (21) ise "Ölümcül bir zehir, sadece benim değil, Gülbahçe'deki birçok hayvanseverin canını acıtan, kalplerimizi paramparça eden bir katliamla, dostlarımızı bizden aldı. Gofret, benim için sadece bir evcil hayvan değildi. Bir öğrenci olarak sahiplendiğim bu sevimli dost, her türlü zorluğa karşı birlikte mücadele ettiğimiz, hayatımın en değerli parçalarından biriydi. Onunla geçirdiğimiz 3 yıl boyunca, sadece bir dost değil, aynı zamanda en yakın arkadaşım, sırdaşım ve yol arkadaşım oldu. Hayaller kurduğum, hayatımın geri kalanını onunla planladığım sevgili dostum, vahşice elimden alındı. O gece, Gofret ile birlikte 10'dan fazla köpek acımasızca katledildi. Hepimizin sevdiği, değer verdiği dostlarımız, 2 saat içinde büyük acılar çekerek hayatlarını kaybetti. Bu olay, sadece benim değil, Gülbahçe'deki tüm hayvanseverlerin yüreğinde derin yaralar açtı. Bu insanlık dışı olayın sorumlularının yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz" diye konuştu.