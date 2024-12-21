6. Mahalle Tiyatroları Buluşması sanat dolu günler yaşatıyor

Yunis ALAÇAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “6. Mahalle Tiyatroları Buluşması” Kültürpark İzmir Sanat’ta bugün sona eriyor. Bu yıl Karabağlar, Konak ve Bornova’dan 3 oyun ile sahnede olan Mahalle Tiyatroları, tiyatroseverlere sanat dolu günler yaşatıyor.

Bornova Mahalle Tiyatroları “İstibdat Kumpanyası” oyunuyla bugün saat 20.00'de seyircinin karşısına çıkacak. Her mahallenin kendi tiyatro ekibini kurmayı, mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirerek ortak bir amaçla kolektif hareket etmeyi hedefleyen projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Semih Çelenk üstleniyor.