6 MART 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki dizi rekora doymuyor!

Televizyon dünyasında merakla beklenen 6 Mart 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciler “günün en çok izlenen dizileri hangileri?” ve “cuma reyting sonuçları nasıl şekillendi?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Açıklanan verilere göre TRT 1’in rekortmen yapımı Taşacak Bu Deniz, kısa bir aranın ardından ekrana dönmesine rağmen zirvedeki güçlü yerini korudu. Dizi, 15,72 reyting ile günün en çok izlenen programı olmayı başardı.

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEYİ BIRAKMADI

6 Mart 2026 Cuma günü açıklanan reyting listesine göre Taşacak Bu Deniz, bir haftalık aranın ardından hafif bir düşüş yaşamasına rağmen liderliğini sürdürdü. 15,72 reyting alan yapım, rakiplerine büyük fark atarak zirveyi yine bırakmadı.

Sezona damga vuran dizilerden biri olan Taşacak Bu Deniz, bu sonuçla güçlü performansını sürdürürken dizinin özet bölümü de dikkat çekici bir başarı yakaladı.

Özet Bölümü İkinci Sıraya Yerleşti

Dizinin özet bölümü 7,07 reyting alarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Bu sonuç, yapımın izleyici kitlesinin ne kadar geniş olduğunu bir kez daha gösterdi.

KIZILCIK ŞERBETİ GERİLEDİ

Geçtiğimiz hafta rakip dizinin yayınlanmaması nedeniyle önemli bir yükseliş yakalayan Kızılcık Şerbeti, bu hafta zirve yarışında geriledi.

Rakibinin yeniden ekrana dönmesiyle birlikte iki puanın üzerinde düşüş yaşayan dizi, 6,83 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı.

ARKA SOKAKLAR VE VEFA SULTAN LİSTEDE

Uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar, rakip dizinin yeniden yayınlanmasıyla reyting kaybı yaşayan yapımlar arasında yer aldı. Kanal D dizisi 2,86 reyting ile listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

TRT 1 ekranlarında Ramazan için hazırlanan Vefa Sultan dizisi ise 2,57 reyting ile listeye onuncu sıradan giriş yaptı.

Öte yandan haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 3,66 reyting ile günün en çok izlenen haber programı oldu.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (6 MART 2026 CUMA)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 15,72 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 7,07 3 Kızılcık Şerbeti 6,83 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,24 5 Esra Erol’da 3,71 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,66 7 İddiaların Aksine 3,16 8 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,11 9 Arka Sokaklar 2,86 10 Vefa Sultan 2,57

Veri Kaynağı: TİAK

6 Mart 2026 Cuma günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

6 Mart 2026 Cuma reyting sonuçlarına göre günün en çok izlenen dizisi 15,72 reyting ile Taşacak Bu Deniz oldu.

Cuma günü reytinglerinde ikinci sırada hangi program yer aldı?

Cuma günü reyting listesinde ikinci sırada Taşacak Bu Deniz dizisinin özet bölümü 7,07 reyting ile yer aldı.

Kızılcık Şerbeti reytinglerde kaçıncı oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisi 6 Mart 2026 Cuma günü açıklanan reyting sonuçlarında 6,83 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

Arka Sokaklar reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Arka Sokaklar dizisi 2,86 reyting alarak listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

6 Mart 2026 Cuma reyting sonuçları incelendiğinde TRT 1’in güçlü yapımı Taşacak Bu Deniz zirvedeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Rakip dizilerin reytinglerinde dalgalanmalar yaşansa da Taşacak Bu Deniz, yüksek izlenme oranlarıyla sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.