6 milyon dolarlık vurgunda karar: Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan zanlılara hapis cezası

Fransa’nın başkenti Paris’te 2016 Paris Moda Haftası sırasında Kim Kardashian’ın mücevherlerinin çalındığı soygunla ilgili 10 kişi hakim karşısına çıktı. Paris mahkemesi aralarında lider Aomar At Khedache’nin de aralarında bulunduğu 7 sanığa "soyguna doğrudan katılmaktan veya suça ortak olmaktan" hapis cezası verdi. Sanıklar arasında, olayın lideri olduğu iddia edilen 69 yaşındaki Aomar At Khedache 5 yıl ertelemeli 8 yıl hapis, Yunice Abbas, Didier Dubreucq ve Marc-Alexandre Boyer'e 5 yıl ertelemeli 7 yıl hapis, Harminy At Khedache de 4 yıl ertelemeli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tek kadın sanık olan 80 yaşındaki Christiane Glotin’in 4 yıl hapis cezası ile François Delaporte’nin 3 yıl hapis cezalarının tamamı ertelendi. Mahkeme başkanının okuduğu cezalarda hapis cezalarının yanı sıra para cezaları da yer aldı. Sanıklardan soygun hakkında bilgi verdikleri belirtilen Florus Heroui ve Gary Madar ise beraat etti.

"BİN KEZ ÖZÜR DİLERİM"

Duruşmada konuşmakta zorlandığı için ifadesini yazılı olarak sunan Khedache, "Bin kez özür dilerim" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Khedache, sağlık sorunları nedeniyle savunmasını avukatı aracılığıyla yaptı.

"MAĞDURLAR BÜYÜK BİR KORKU YAŞADI"

Kararların açıklanmasının ardından söz alan Mahkeme Başkanı David De Pas, "Kimse fiziksel zarar görmedi belki ama mağdurlar büyük bir korku yaşadı. Cezalar bu gerçeği unutmadan verildi" ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian’ın avukatları, müvekkillerinin karardan "tatmin olduğunu" belirtti.

KARDASHİAN’I PLASTİK KELEPÇEYLE BAĞLAMIŞLARDI

Paris Moda Haftası sırasında meydana gelen olayda 1’i kadın 9 soyguncu, polis kılığına girerek otele zorla girmiş, Kardashian’ı plastik kelepçeyle bağlamışlardı. Maskeli soyguncular, Kim Kardashian’ın 6 milyon dolarlık mücevherleri ile gecenin karanlığında ortadan kaybolmuşlardı.