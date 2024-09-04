6 milyon TL’yi WC’ye gömdü

Ocak-Temmuz 2024 döneminde 55 milyar 659 milyon 847 bin TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Başkanlığın, merkez hizmet binasındaki tuvaletlerin bakım, onarım ve tadilatı için milyonlarca liralık harcamaya imza atıldığı belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Mayıs'ta, “Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Hizmet Binası Kat Tuvaletleri Bakım Onarım Tadilatı” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında yapılacak işler için 7 milyon 159 bin 83 TL’lik harcama öngörüldü.

MİLYONLARCA LİRALIK HARCAMA

Diyanet Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihalenin sözleşmesi 23 Temmuz’da imzalandı. 23 Temmuz’da imzalanan sözleşme ancak 2 Eylül’de Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayımlanabildi.

Sözleşme bilgilerine göre Diyanet, Ankara Bilkent'te bulunan merkez hizmet binasının tuvaletlerinin onarımı için 6 milyon TL’ye imza attı. Toplam 6 milyon TL’lik harcama kapsamında hizmet binasının C Blok’unda yedi katındaki tuvaletler ile A Blok zemin katta bulunan tuvaletlerin bakım, onarım ve tadilatının yapılacağı bildirildi.

Diyanet’in 6 milyon TL’yi gözden çıkardığı tuvalet tadilatı kapsamında 31 kalem inşaat malzemesi temin edildi. Yükleniciden talep edilen bazı malzemeler, ihale dosyasında şöyle sıralandı:

• Abdesthane karo seramik yapımı

• Abdesthane paslanmaz ayak dayama

• Laminat kapı

• Kapı hidroliği

• Bizoteli flotal ayna

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OCAK-TEMMUZ ARASINDA TAM 55,6 MİLYAR TL

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Ocak-Temmuz 2024 dönemindeki harcamasının büyüklüğü dikkati çekiyor. Ekonomik krize karşı yurttaşa sabır öğütleyen başkanlığın, günde 259 milyon 622 bin TL harcadığı ocak-temmuz döneminde toplam kullandığı kaynak 55,6 milyar TL ile ifade ediliyor.