6 milyon ton asbest denize döküldü: “Yaşam hakkımızı koruyacağız”

Mersin Çevre Platformu, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) tarafından işletilen Mersin Limanı’nın genişleme projesinde denize dökülen 6 milyon ton asbeste karşı eylem gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını Mersin Çevre Platformu adına Mersin Çevre Derneği Başkanı Sebahat Aslan okudu.

Projenin hukuksuz ve bilime aykırı olduğunu vurgulayan Aslan, şunları söyledi:

“Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda projenin uygulanacağı alanın zemin içeriğinin asbest karışımlı malzeme olduğu, inşaata başlamadan önce 2 milyon 120 bin metrekarelik alandan toplam 3 milyon 283 bin metreküplük dip taraması malzemesi çıkarılacağı, toplam 176 bin metrekarelik dolgu alanı inşa edileceği, ayrıca TÜBİTAK tarafından dip çamuru malzemesi analizi için 21 adet karot numunesinin alındığı yazılıdır. TÜBİTAK, alınan karot numunelerinin 20 adedinde asbest oranının sınır değerinin yüzde 0.1 olması gerekirken yüzde 1’den fazla olmasından kaynaklı inorganik açısından riskli ve kanserojen olduğunu, Karotların Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atık olduğunu, dip taramadan çıkacak malzemenin düzenli depolama alanında düzenli depolanarak bertarafının yapılması gerektiğini analiz raporlarına yazmıştır.”

"HALK SAĞLIĞIYLA OYNUYOR"

Alandan çıkarılan dip taraması malzemesinin 6 milyon ton asbest karışımlı malzemeye tekabül ettiğini belirten Aslan, “Bu malzemenin bertaraf tesislerine nakli ve bertaraf masraflarının maliyeti yaklaşık 18 milyon liradır. MIP bu parayı ödememek için asbest karışımlı malzemeyi denize dökerek, Akdeniz’de çok büyük bir ekolojik felaketi meydana getirmiştir” dedi.

Açıklamada, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “kesin kanserojen” olarak tanımlanan asbestin tüm Dünyada kullanımının yasak olduğuna dikkat çekildi.

Asbestin bölgeye yayılarak çok geniş bir alanı kirleteceğini aktaran Aslan, “Başta liman inşaatında çalışanlar olmak üzere, liman çevresinde özellikle Atatürk Parkı ve civarına yoğun asbest yayılımı olacağından bu konuda gerekli ortam ölçümlerinin yapılması ve ayrıca taş ocaklarından temin edilen dolgu malzemelerinin asbest analizinin mutlaka yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

"ACİLEN DURDURULMALI"

MIP tarafından denize dökülen asbest karışımlı malzemenin denizin kirliliğine sebep olacağına ve sahil bölgelerine yayılması sonucu başta deniz canlıları olmak üzere ekolojik sisteme, insan ve çevre sağlığına zarar vereceğine dikkat çeken Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“MIP’nin neden olduğu çevre felaketinin acilen durdurulması gerekmektedir. Yaşam hakkımızı korumak için çevre felaketine neden olan bütün kurumlar hakkında hukuki ve demokratik haklarımızı kullanacağız.”

Açıklamanın ardından yurttaşlar, inşaatın durdurulması talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdi.