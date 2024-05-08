6 milyonu aşkın aracın trafik sigortası yok

Ekonomi Servisi

Kasko ve trafik sigortası fiyatlarının son iki yılda 4 kat artmasıyla birlikte, sigorta yaptıranların sayısı azaldı. Trafiğe kayıtlı araçların 6 milyon 23 bin 235’inin zorunlu trafik sigortası olmadığı belirlendi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerinden derlenen bilgilere göre, karayollarında meydana gelebilecek olası kazalarda, karşı tarafta oluşan zararların karşılanmasını sağlayan zorunlu trafik sigortası poliçe adedi 23 milyon 344 bin 19 oldu. Bu rakam Türkiye’de trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin 254 aracın yüzde 79,5’ini oluşturdu.

Sürücülerin kendi araçlarını sigorta koruması altına alan ve isteğe bağlı olarak yapılan kaskoda ise poliçe sayısı mart sonunda 7 milyon 393 bin 420, sigortalılık oranı yüzde 25,18 olarak gerçekleşti. Trafiğe kayıtlı araçların 6 milyon 23 bin 235’inin zorunlu trafik sigortası olmadığı belirlendi. TSB, trafik sigortasında geçilecek serbest tarifeyle hasar oranı düşük olan sigortalının daha az, hasar oranı yüksek olan sigortalının ise daha fazla prim ödeyeceği adil bir fiyatlama sisteminin oluşacağını belirtiyor.