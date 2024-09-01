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6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Elif, yaşamını yitirdi: Oyun oynarken düştüğü iddia edildi

Mardin'de 6’ncı kattaki dairede oyun oynarken balkondan düştüğü iddia edilen 5 yaşındaki Elif, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 01.09.2024 07:29
  • Giriş: 01.09.2024 07:29
  • Güncelleme: 01.09.2024 07:33
Kaynak: DHA
6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki Elif, yaşamını yitirdi: Oyun oynarken düştüğü iddia edildi
Fotoğraf: DHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif İdil K.'nin (5), tırmandığı korkuluklardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin 8 Mart Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre apartmanın 6’ncı katındaki dairede oyun oynarken balkon korkuluklarına tırmanan Elif İdil K., dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elif İdil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elif İdil’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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