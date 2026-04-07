6 NİSAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi yine rakipsiz!

6 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu ve televizyon ekranlarında günün galibi bir kez daha değişmedi. İzleyicinin yoğun ilgi gösterdiği yapımlar arasında zirve yarışının sonucu netleşirken, listenin üst sıralarında dizi, haber ve gündüz kuşağı programları dikkat çekti. Özellikle akşam kuşağında yaşanan rekabetin tablosu, günün reyting analizine doğrudan yansıdı.

Reyting sonuçlarını yakından takip eden izleyiciler için 6 Nisan 2026 Pazartesi günü açıklanan ilk 10 program listesi, ekran yarışının nasıl şekillendiğini açık biçimde ortaya koydu. İşte merak edilenler, öne çıkan detaylar ve günün kısa reyting analizi.

6 NİSAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI: ZİRVEDE HANGİ PROGRAM VAR?

6 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçlarına göre günün birincisi Uzak Şehir oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi, 11.18 rating oranıyla günün en çok izlenen programı olarak ilk sıraya yerleşti. Aynı yapımın özet bölümü de 4.38 rating ile ikinci sırada yer aldı.

Bu tablo, Uzak Şehir markasının pazartesi akşamı izleyici nezdinde güçlü konumunu sürdürdüğünü gösterdi. Ana bölüm ile özet bölümün aynı gün içinde ilk iki sırayı alması, dizinin reyting yarışında rakiplerine belirgin fark attığını ortaya koydu.

6 NİSAN 2026 PAZARTESİ GÜNLÜK İLK 10 PROGRAM LİSTESİ (20+ABC)

Sıra Program Kanal Rating % 1 Uzak Şehir Kanal D 11.18 2 Uzak Şehir (Özet) Kanal D 4.38 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 4.17 4 Esra Erol'da ATV 4.10 5 Cennetin Çocukları TRT 1 4.06 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW 3.76 7 Delikanlı Show TV 3.66 8 ATV Ana Haber ATV 2.87 9 Survivor TV8 2.83 10 Dayı 2 (T.S) ATV 2.18

VERİ KAYNAĞI: TİAK

REYTİNG ANALİZİ: HANGİ YAPIMLAR ÖNE ÇIKTI?

Günün reyting tablosuna bakıldığında en dikkat çekici sonuç, akşam kuşağında Uzak Şehir ile diğer yapımlar arasındaki fark oldu. 11.18 rating alan dizi, ikinci sıradaki kendi özet bölümünün de oldukça üzerine çıkarak açık ara liderliğini korudu.

Öte yandan gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da güçlü performans sergiledi. Akşam tarafında ise Cennetin Çocukları, Delikanlı ve Survivor ilk 10 içinde yer alarak dikkat çekti. NOW Ana Haber ve ATV Ana Haber de haber bültenleri arasında listeye girmeyi başardı.

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU: İLK 5 PROGRAM ARASINDAKİ YARIŞ

Program Kanal Rating % Değerlendirme Uzak Şehir Kanal D 11.18 Açık ara gün birincisi Uzak Şehir (Özet) Kanal D 4.38 Özet bölümle güçlü destek Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 4.17 Gündüz kuşağında güçlü sonuç Esra Erol'da ATV 4.10 İstikrarlı izlenme Cennetin Çocukları TRT 1 4.06 Akşam kuşağında üst sıralarda

6 NİSAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NE ANLATIYOR?

Bu tablo, pazartesi akşamı dizi izleyicisinin tercihini net biçimde ortaya koyuyor. Kanal D’nin güçlü yapımı Uzak Şehir, hem ana bölüm hem özet performansıyla ekran hakimiyetini sürdürürken; ATV gündüz kuşağında etkili bir görünüm sergiledi. TRT 1, NOW, Show TV ve TV8 ise ilk 10 listesinde farklı türlerde içeriklerle yer aldı.

Kısacası 6 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçları, dizi ağırlıklı rekabetin yine belirleyici olduğunu gösterdi. Listenin genel yapısı, hem haber hem gündüz kuşağı hem de yarışma programlarının varlığını koruduğunu, ancak asıl ivmenin güçlü prime time dizilerinde toplandığını ortaya koydu.

6 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında Uzak Şehir bir kez daha zirvenin sahibi oldu. 11.18 rating ile günün en çok izlenen programı olan sevilen dizi, pazartesi ekran rekabetinde rakipsiz görüntüsünü sürdürdü. İlk 10 listesi ise dizi, gündüz kuşağı, haber ve yarışma programlarının dengeli biçimde yarıştığı bir tabloyu gözler önüne serdi.

6 Nisan 2026 Pazartesi reyting birincisi hangi program oldu?

6 Nisan 2026 Pazartesi günü reyting birincisi 11.18 rating ile Uzak Şehir oldu.

Uzak Şehir özet bölümü kaçıncı sırada yer aldı?

Uzak Şehir (Özet), 4.38 rating ile ikinci sırada yer aldı.

Cennetin Çocukları reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Cennetin Çocukları, 4.06 rating ile beşinci sırada bulundu.

Survivor ilk 10 listesine girdi mi?

Survivor, 2.83 rating ile listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

İlk 10 listesinde hangi kanallar öne çıktı?

İlk 10 listesinde Kanal D, ATV, TRT 1, NOW, Show TV ve TV8 yapımları yer aldı. Kanal D zirvede, ATV ise birden fazla programla listede dikkat çekti.