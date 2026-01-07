6 Ocak 2026 Salı Reyting Sonuçları Açıklandı! Zirveye Damgasını Vurdu

6 Ocak 2026 Salı günü ekranlara damgasını vuran reyting sonuçları belli oldu. Günün en çok izlenen yapımları arasında spor karşılaşmaları ve iddialı diziler öne çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan Fenerbahçe – Samsunspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, elde ettiği yüksek izlenme oranıyla Salı gününün açık ara lideri oldu.

6 OCAK 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI – GÜNÜN LİDERİ KİM OLDU?

Fenerbahçe – Samsunspor Süper Kupa mücadelesi, 10,75 reyting ile zirvenin sahibi oldu. Spor heyecanı ekrana kilitlerken, dizi – program rekabeti de hız kesmedi. TRT 1’in iddialı yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı artan izlenme grafiğini sürdürerek 6,06 reyting ile ikinci sırada yer aldı. Now TV'nin son dönem öne çıkan yapımı Kıskanmak ise 5,94 reyting ile üçüncü sıraya yerleşti.

6 OCAK 2026 SALI REYTİNGLERDE İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Fenerbahçe – Samsunspor (Turkcell Süper Kupa) 10,75 2 Mehmed: Fetihler Sultanı 6,06 3 Kıskanmak 5,94 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,07 5 Esra Erol’da 4,34 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,21 7 Kıskanmak (Özet) 3,75 8 Survivor 3,68 9 ATV Ana Haber 3,40 10 Rüya Gibi 3,26

Veri Kaynağı: TİAK Reyting Sonuçları

REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKANLAR

Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi düşüş trendine devam ederek onuncu sıraya geriledi. TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor ise sezona güçlü giriş yaparak sekizinci sıradan listeye girdi. Haber bültenleri arasında ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,21 reyting ile günün en çok izlenen haber programı oldu.

6 Ocak 2026 Salı gününün reyting birincisi hangi program oldu?

Günün reyting birincisi, ATV’de yayınlanan Fenerbahçe – Samsunspor Turkcell Süper Kupa karşılaşması oldu.

En çok izlenen dizi hangisi oldu?

En çok izlenen dizi Mehmed: Fetihler Sultanı olurken, onu Kıskanmak takip etti.

Survivor reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Survivor, günü 3,68 reyting ile sekizinci sırada tamamladı.

Hangi haber bülteni en çok izlendi?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, günün en çok izlenen haber programı oldu.

6 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları, spor yayınlarının hâlâ güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Diziler arasında kıyasıya rekabet sürerken haber bültenleri de yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Reyting sonuçları açıklandıkça güncel gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.