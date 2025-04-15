6 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen hakkında istenen ceza belli oldu

Kocaeli'nde bir okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan öğretmen hakkında toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 8 Ocak'ta tutuklanan sınıf öğretmeni 45 yaşındaki M.A. hakkındaki iddianamesini tamamladı.

204 YIL 5 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, istismar failinin 2 çocuğa karşı, "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla kadar, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 ay, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen zanlının yargılanmasına temmuz ayında başlanacak.