6 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen hakkında istenen ceza belli oldu
Kocaeli'nde cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan öğretmen hakkında dava açıldı. İddianamede, istismar failinin 6 çocuğa karşı, "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı, çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı ve tehdit" suçlarından toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Kocaeli'nde bir okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan öğretmen hakkında toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 8 Ocak'ta tutuklanan sınıf öğretmeni 45 yaşındaki M.A. hakkındaki iddianamesini tamamladı.
204 YIL 5 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, istismar failinin 2 çocuğa karşı, "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla kadar, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 ay, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen zanlının yargılanmasına temmuz ayında başlanacak.