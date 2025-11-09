6 partiden ortak Demirtaş açıklaması: Serbest bırakın

Politika Servisi

DEM, TİP, EMEP, SMF, EHP ve TÖP ortak açıklama yaparak Selahattin Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Açıklamada, AİHM ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının bağlayıcılığına vurgu yapıldı, “Siyasi iktidar ihlal kararlarına direnmekten vazgeçmeli ve derhal gereğini yerine getirmelidir” denildi.

Açıklamada Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater ve kumpas davalarıyla hukuksuzca tutulan tüm siyasi tutsaklar serbest kalmalıdır. Demokrasiyi ve barışı kazanmak için atılması gereken tüm adımların peşinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.