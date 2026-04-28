6 SOL Parti üyesi, hakim karşısına çıktı: Laikliği savunmak suç değildir!

'Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet' pankartı astıkları gerekçesiyle ev hapsinde tutulan 6 SOL Parti üyesinin davası bugün görüldü.

Toplamda 30 yıla yakın hapis istemiyle yargılanan SOL Parti üyeleri hakim karşısına çıktı.

Avukatların acele beraat kararı reddedilirken ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verildi.

Ayrıca mahkeme 3 genç için söz konusu pankart ve yazılamada kimlik tespitinin kesin olarak yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Dava 27 ekime ertelendi.

"LAİKLİĞİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen dava öncesi SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün çağrısıyla yurttaşlar bir araya geldi.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, "6 arkadaşımız laikliğe sahip çıktıkları için, bu pankartı astıkları için haklarında soruşturma başlatıldı. Ev hapsine mahkum edildiler. Ülkenin dört bir yanında arkadaşlarımız bu pankartı astı. Bu pankartı bugün buraya getirdik çünkü laikliği savunmak suç değildir" dedi.

"Bu ülkede bir tek adam rejimi var. Ve bu rejim laik, demokratik düzene tehdittir" diyen Demirdöğen, "ABD'nin emperyalist emellerinin sözcüsü Tom Barrack, her fırsatta Orta Doğu'da monarşi güzellemeleri yapmaktadır. Emperyalizm; laik, demokratik düzen için bir tehdittir. Laik, demokratik düzene sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin devrimcileriyiz. Devrimciler, emperyalizmin ve tek adam rejiminin laik, demokratik düzene karşı bir tehdit olduğunu farkettiler ve mücadeleye giriştiler. Emperyalist emelleri için bu ülkenin devrimcilerini, ilericilerini, demokratlarını bir engel olarak görüyorlar. Ama bizi sindiremezler, vazgeçiremezler!" ifadelerini kullandı.

Demirdöğen, "Bugünkü yargılamada hangi karar çıkarsa çıksın laikliği, demokrasiyi ve Cumhuriyet'i savunmaya devam edeceğiz. Birlikte vereceğimiz mücadeleyle laik ve demokratik bir ülkeyi kuracağız" vurgusunda bulundu.

Basın toplantısında yapılan açıklamalar şöyle:

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ekim Bilen Selimoğlu: "Bugün laik düzeni savunan yurttaşlar için buradayız, yarın Ankara'da madencilerle olacağız, cuma günü 1 Mayıs'ta olacağız. İstanbul Barosu, laikliği savunmaya devam edecek."

Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan Avni Gündoğan: "Biz, Anne Baba Dayanışma Ağı olarak 19 Mart'ta tutuklanan gençler için kurulduk. Anayasa'nın 2. maddesi 'Türkiye laik, sosyal ve bir hukuk devletidir' diyor. Laiklik bugün yargılanıyor, sosyal devlet diyor ama madenciler, işçiler cop ve biber gazı yiyor. Öğrenciler okullarda aç susuz gezyor. Hukuk ise ayaklar altında. Bugün yargılananlar sadece arkadaşlarımız değil, bütün Cumhuriyet yargılanıyor. Bütün ülke bir yargı kıskancı içersinde. Bu ablukayı dağıtacağız."

Laiklik Meclisi'nden Selin Nakıpoğlu: "Bugün 6 SOL Partili arkadaşımız için burdayız ama aslında Anayasa'nın en önemli maddesi için buradayız."

SOL Genç'ten Yiğit Aydın: "Bugün adına adalet sarayı dedikleri bu dört duvar arasında sadece 6 arkadaşımız değil, laikliğe sahip çıkan bütün ilericiler, devrimciler, demokratlar yargılanıyor. Arkadaşlarımızı laiklik pankartı astıkları için ev hapsine alanlar da, yargılayanlar da bu karanlık şeriat rejimini savunmaktadır. Bizler SOL Genç olarak bugün burada, tam da bu zihniyetin karşısındayız. Bizler bu memlekette mücadeleye devam edeceğiz! Sizin bu karanlık ve şeriatçı rejiminizi memleketten söküp atacağız. Arkadaşlarımızın haklı mücadelesinde beraberiz. Siyasal İslamcı rejime karşı halkın birleşik mücadelesini her alanda savunacağız. İyi ki bu ülkede devrimciler var, iyi ki bu ülkede ilericiler var."

Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan Metin Tekiz: "Laiklik pankartı asan arkadaşlarımız serbest bırakılsın, ev hapsi kararı kaldırılsın! Laikliği savunacağız, biz bu düzeni değiştireceğiz."

Türkiye İşçi Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Çetin Nergis: "Tek adam rejimi laikliğin, Cumhuriyet'in, demokrasinin karşısındadır. Biz bu düzene karşı, bu karanlığa karşı yan yana gelerek, birleşik mücadelemizi devam ettireceğiz."

Türkiye Komünist Hareketi'nden Berkay Çelen: "Bugün yargılanmak istenen Cumhuriyet'in kurucu unsuru olan laikliktir. İktidarın amacı laikliğe, Cumhuriyet'e karşı savaş açmaktır. Bu rejim saldırılarına devam etmek etmektedir."

"ANAYASA MADDESİNİ SAVUNDUĞUMUZ İÇİN YARGILANIYORUZ"

Yargılandığı davada söz alan Şükrü Çetin savunmasında "142 ve 146'dan Anayasaya karşı geldiğimiz için yargılayan Devlet bugün bizi Anayasa maddesini savunduğumuz için yargılıyor, şu anda biz Anayasayı savunduğumuz için suçlu bulunuyor, siz bizi yargılamıyorsunuz Anayasayı yargılıyorsunuz, biz şeriate ve faşizme karşıyız" ifadelerini kullandı.

"LAİKLİĞİ SAVUNDUM"

Yine aynı davadan yargılanan Enis Çiçek ise "SOL Parti'nin üyesi ve yöneticisiyim, SOL Parti'nin üyesi ve yöneticisi olarak olay günü pankart asmaya çalışmıştık, bu eylem gerçekleşemeden olay yerinde bulunan bir provakatör halkı doldurmaya çalışmıştır, pankartta bulunan yazı laikliğin özüne uygundur ve ben bu yazı ile laikliği savundum, ben kimseyi ırk, dil, din ayrımı yapmadım" ifadelerini kullandı.

Yargılananların ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

“VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR LAİKLİK”

Menevşe Alptekin, “Laikliği savunan bir kadın olarak burada olduğum için çok üzgünüm. Laikliği savunmamdan daha doğal bir şey olamaz. Vicdan özgürlüğüdür laik. Laiklik, bir arada yaşamayı savunmaktır” ifadelerini kullandı.

“SUÇ İŞLEMEDİK”

Aleyna Aksoy, “Herhangi bir delil olmamasına rağmen 83 gündür ev hapsindeyim. Anayasadaki laiklik ilkesini savunduğumuz için bir suç işlemedik. Öğrenciyim. Eğitimim devam etmektedir. Adli kontrolümün kaldırılmasını beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SINAVLARIMA HAZIRLANAMADIM”

Hüseyin Aktaş, “Laikliği savunmak suç değildir. Laiklik, gençlerin, kadınların, emekçilerin, toplumdaki herkesin temel güvencesidir. İddianamedeki iddiaları kabul etmiyorum. Yaklaşık 3 aydır ev hapsindeyiz. Aynı zamanda hem işçiyim hem öğrenciyim. İşime gidemedim. Ev hapsi nedeniyle psikolojik sorundan dolayı da sınavlarıma hazırlanamadım. Okula gidemedim. Annem ev hanımı, babam emekli. İşlemediğim suçun üzerime atılması nedeniyle beraatımı talep ediyorum” diye savunma yaptı.

“DEDEMİN CENAZESİNE GİDEMEDİM”

Çınar Aydın, “Biz buraya 83 günlük bir ev hapsiyle geldik. Bizler alelacele ev hapsine alınırken bu süreçte SOL Parti İstanbul ve Keçiören il binalarına saldırılarda bulunuyor. Yargı denilen unsurun bizler için bu kadar hızlı işlediği ancak konu bizim haklarımızı savunmak olunca bu kadar ağır işlemesi zorbalık olarak adlandırılabileceğinin kanıtıdır. Ev hapsi gerekçesi olarak delil karartma gösteriliyor. Ortada herhangi bir delil yok. Karartılabilecek delil de yoktur. Ev hapsi nedeniyle dedemin cenazesine gidemedim” dedi.