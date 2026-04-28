6 SOL Parti üyesi, hakim karşısında: Laikliği savunmak suç değildir!

'Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet' pankartı astıkları gerekçesiyle ev hapsinde tutulan 6 SOL Parti üyesinin davası bugün görülüyor.

Toplamda 30 yıla yakın hapis istemiyle yargılanan SOL Parti üyeleri hakim karşısına çıktı.

Duruşma devam ediyor.

"LAİKLİĞİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen dava öncesi SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün çağrısıyla yurttaşlar bir araya geldi.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, "6 arkadaşımız laikliğe sahip çıktıkları için, bu pankartı astıkları için haklarında soruşturma başlatıldı. Ev hapsine mahkum edildiler. Ülkenin dört bir yanında arkadaşlarımız bu pankartı astı. Bu pankartı bugün buraya getirdik çünkü laikliği savunmak suç değildir" dedi.

"Bu ülkede bir tek adam rejimi var. Ve bu rejim laik, demokratik düzene tehdittir" diyen Demirdöğen, "ABD'nin emperyalist emellerinin sözcüsü Tom Barrack, her fırsatta Orta Doğu'da monarşi güzellemeleri yapmaktadır. Emperyalizm; laik, demokratik düzen için bir tehdittir. Laik, demokratik düzene sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin devrimcileriyiz. Devrimciler, emperyalizmin ve tek adam rejiminin laik, demokratik düzene karşı bir tehdit olduğunu farkettiler ve mücadeleye giriştiler. Emperyalist emelleri için bu ülkenin devrimcilerini, ilericilerini, demokratlarını bir engel olarak görüyorlar. Ama bizi sindiremezler, vazgeçiremezler!" ifadelerini kullandı.

Demirdöğen, "Bugünkü yargılamada hangi karar çıkarsa çıksın laikliği, demokrasiyi ve Cumhuriyet'i savunmaya devam edeceğiz. Birlikte vereceğimiz mücadeleyle laik ve demokratik bir ülkeyi kuracağız" vurgusunda bulundu.

Basın toplantısında yapılan açıklamalar şöyle:

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ekim Bilen Selimoğlu: "Bugün laik düzeni savunan yurttaşlar için buradayız, yarın Ankara'da madencilerle olacağız, cuma günü 1 Mayıs'ta olacağız. İstanbul Barosu, laikliği savunmaya devam edecek."

Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan Avni Gündoğan: "Biz, Anne Baba Dayanışma Ağı olarak 19 Mart'ta tutuklanan gençler için kurulduk. Anayasa'nın 2. maddesi 'Türkiye laik, sosyal ve bir hukuk devletidir' diyor. Laiklik bugün yargılanıyor, sosyal devlet diyor ama madenciler, işçiler cop ve biber gazı yiyor. Öğrenciler okullarda aç susuz gezyor. Hukuk ise ayaklar altında. Bugün yargılananlar sadece arkadaşlarımız değil, bütün Cumhuriyet yargılanıyor. Bütün ülke bir yargı kıskancı içersinde. Bu ablukayı dağıtacağız."

Laiklik Meclisi'nden Selin Nakıpoğlu: "Bugün 6 SOL Partili arkadaşımız için burdayız ama aslında Anayasa'nın en önemli maddesi için buradayız."

SOL Genç'ten Yiğit Aydın: "Bugün adına adalet sarayı dedikleri bu dört duvar arasında sadece 6 arkadaşımız değil, laikliğe sahip çıkan bütün ilericiler, devrimciler, demokratlar yargılanıyor. Arkadaşlarımızı laiklik pankartı astıkları için ev hapsine alanlar da, yargılayanlar da bu karanlık şeriat rejimini savunmaktadır. Bizler SOL Genç olarak bugün burada, tam da bu zihniyetin karşısındayız. Bizler bu memlekette mücadeleye devam edeceğiz! Sizin bu karanlık ve şeriatçı rejiminizi memleketten söküp atacağız. Arkadaşlarımızın haklı mücadelesinde beraberiz. Siyasal İslamcı rejime karşı halkın birleşik mücadelesini her alanda savunacağız. İyi ki bu ülkede devrimciler var, iyi ki bu ülkede ilericiler var."

Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan Metin Tekiz: "Laiklik pankartı asan arkadaşlarımız serbest bırakılsın, ev hapsi kararı kaldırılsın! Laikliği savunacağız, biz bu düzeni değiştireceğiz."

Türkiye İşçi Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Çetin Nergis: "Tek adam rejimi laikliğin, Cumhuriyet'in, demokrasinin karşısındadır. Biz bu düzene karşı, bu karanlığa karşı yan yana gelerek, birleşik mücadelemizi devam ettireceğiz."

Türkiye Komünist Hareketi'nden Berkay Çelen: "Bugün yargılanmak istenen Cumhuriyet'in kurucu unsuru olan laikliktir. İktidarın amacı laikliğe, Cumhuriyet'e karşı savaş açmaktır. Bu rejim saldırılarına devam etmek etmektedir."