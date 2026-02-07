6 Şubat 2026 Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

6 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları televizyon izleyicileri ve dizi takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Cuma akşamı ekranlarda birbirinden güçlü yapımların yer alması, reyting yarışını daha da dikkat çekici hale getirdi. Henüz resmi reyting sonuçları açıklanmadı ancak sonuçların önümüzdeki dakikalarda açıklanması bekleniyor. TRT 1, Show TV, ATV ve Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirve mücadelesi verdi.

6 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG YARIŞI: HANGİ DİZİLER EKRANDAYDI?

Cuma akşamları televizyon ekranlarında geleneksel olarak güçlü diziler yayınlanıyor. 6 Şubat 2026 Cuma akşamı da farklı türlerde yapımların yer aldığı rekabet dolu bir yayın akışı dikkat çekti. Özellikle yeni bölümlerle ekrana gelen diziler, reyting sıralamasında üst sıraları hedefledi.

6 Şubat 2026 Cuma Akşamı Yayınlanan Diziler

Kanal Saat Program Tür TRT 1 20:00 Taşacak Bu Deniz Dizi Show TV 20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm) Dizi Kanal D 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) Dizi

Prime time kuşağında farklı kanalların dizileri aynı saat diliminde izleyici karşısına çıktı. Bu durum, 6 Şubat 2026 reyting sonuçları için rekabetin oldukça güçlü geçmesine neden oldu.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 — Taşacak Bu Deniz

00:15 — Vefa Sultan

02:35 — Kara Ağaç Destanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 — Veliaht (Tekrar)

02:45 — Rüya Gibi (Tekrar)

04:45 — Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 — A.B.İ. (4. Bölüm)

23:20 — Kuruluş Orhan

02:20 — Bir Gece Masalı

05:00 — Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 — Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 — Beyaz'la Joker (Tekrar)

03:00 — Poyraz Karayel (Tekrar)

05:00 — Üç Kız Kardeş (Tekrar)

30 OCAK 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 14,76 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 7,84 3 Kızılcık Şerbeti 6,97 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,06 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,35 6 Esra Erol’da 4,34 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,04 8 Arka Sokaklar 3,33 9 İddiaların Aksine 3,14 10 ATV Ana Haber 3,04

Veri kaynağı: TİAK

CUMA REYTİNG REKABETİ NEDEN ÖNEMLİ?

Cuma akşamı reyting sonuçları, haftanın en güçlü televizyon rekabetlerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle uzun soluklu diziler ile yeni yapımların aynı gün yayınlanması, izleyici tercihlerini doğrudan etkiler. Bu nedenle 6 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları televizyon sektörü açısından önemli bir gösterge olarak görülmektedir.

Yeni bölümlerin yayınlandığı akşamlarda sosyal medya etkileşimi, izlenme oranları ve reklam gelirleri de artış gösterebilir. Bu nedenle reyting sıralaması yalnızca izlenme verisini değil, yapımların genel başarısını da yansıtır.

6 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Total, AB ve ABC1 reyting kategorilerinde sıralamanın netleşmesiyle birlikte televizyon gündemi yeniden şekillenecek.

6 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır, henüz açıklanmadı. Reyting sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

6 Şubat Cuma hangi diziler yarıştı?

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, A.B.İ. ve Arka Sokaklar dizileri aynı saat diliminde yayınlanarak reyting yarışına katıldı.

Cuma akşamı en çok izlenen program hangisi olacak?

Resmi reyting sonuçları açıklanmadan en çok izlenen program kesin olarak belirlenemez.

6 Şubat 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında güçlü bir dizi rekabeti yaşandı. TRT 1, Show TV, ATV ve Kanal D ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sıralaması merakla bekleniyor. Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte haftanın televizyon karnesi netleşecek ve izleyici tercihleri daha açık biçimde ortaya çıkacak.