6 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen diziden rekor üstüne rekor!

6 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, izlenme oranını artırarak liderliğini güçlendirdi. Cuma akşamı reyting yarışında diziler, gündüz kuşağı programları ve haber bültenleri arasında dikkat çekici bir rekabet yaşandı.

Özellikle son haftalarda yükseliş trendine giren yapımların performansı, televizyon izleyicisinin tercihlerini net biçimde ortaya koydu. Açıklanan verilere göre zirve yine değişmedi ve güçlü yapımlar sıralamadaki yerlerini korudu.

6 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 16,04 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 8,36 3 Kızılcık Şerbeti 7,18 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,85 5 Esra Erol'da 4,52 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,94 7 Arka Sokaklar 3,83 8 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,81 9 ATV Ana Haber 3,58 10 Arka Sokaklar (Özet) 2,69

Veri kaynağı: TİAK

TAŞACAK BU DENİZ REYTİNG REKORUNU BÜYÜTTÜ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, bir puanı aşkın artışla 16,04 reyting elde ederek açık ara zirvede yer aldı. Dizinin özet bölümü ise 8,36 reyting ile ikinci sıraya yerleşti.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 7,18 reyting ile üçüncü sıradaki yerini korudu. Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ise yükseliş göstererek 3,83 reyting ile ilk 10 listesinde üst sıralara tırmandı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER PROGRAMLARININ PERFORMANSI

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,85 reyting ile dördüncü sırada yer aldı. Esra Erol’da programı 4,52 reyting ile beşinci sıraya yerleşti.

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 3,94 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

30 OCAK 2026 VE 6 ŞUBAT 2026 REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI

Program 30 Ocak Reyting 6 Şubat Reyting Değişim Taşacak Bu Deniz 14,76 16,04 ▲ Artış Taşacak Bu Deniz (Özet) 7,84 8,36 ▲ Artış Kızılcık Şerbeti 6,97 7,18 ▲ Artış Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,06 4,85 ▼ Düşüş Esra Erol’da 4,34 4,52 ▲ Artış Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,35 3,94 ▼ Düşüş Arka Sokaklar 3,33 3,83 ▲ Artış Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,04 3,81 ▼ Düşüş ATV Ana Haber 3,04 3,58 ▲ Artış

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNG ANALİZİ

Veriler incelendiğinde Taşacak Bu Deniz dizisinin liderliğini güçlendirdiği görülüyor. Özet bölümünün bile birçok prime-time programını geride bırakması dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti istikrarlı yükselişini sürdürürken Arka Sokaklar’ın izlenme oranındaki artış uzun soluklu yapımların sadık izleyici kitlesini koruduğunu gösteriyor.

Gündüz kuşağı programları ise ilk 5 içindeki yerini koruyarak televizyon izleme alışkanlıklarının değişmediğini ortaya koyuyor.

6 Şubat 2026 Cuma reyting birincisi hangi program oldu?

Taşacak Bu Deniz dizisi 16,04 reytingle günün en çok izlenen programı oldu.

Kızılcık Şerbeti reytinglerde kaçıncı oldu?

Kızılcık Şerbeti 7,18 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

Arka Sokaklar reytingi kaç?

Arka Sokaklar dizisi 3,83 reyting elde etti.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber günün en çok izlenen haber programı oldu.

6 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları, televizyon ekranlarında rekabetin güçlü biçimde sürdüğünü gösterdi. Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar yükselişini sürdürdü. Önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha da kızışması bekleniyor.