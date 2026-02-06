6 Şubat 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

6 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete’sinde yer alan atama, görevden alma ve yönetmelik değişiklikleri, kamuoyunun ve özellikle kamu çalışanlarının yakın takibinde bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI (6 ŞUBAT 2026)

6 Şubat 2026 tarihli ve 33160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında Cumhurbaşkanlığı atamaları, görevden almalar, yönetmelik değişiklikleri ve çeşitli tebliğler yer aldı.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Atamaları

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararına göre:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına Yunus Elitaş atandı.

atandı. SGK’da açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı getirildi.

Aynı kararla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’da bazı üst kademe yöneticiler görevden alındı.

Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk

Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün

Yeni Genel Müdür Yardımcılığı Atamaları

Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde şu atamalar yapıldı:

Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe

ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık

SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMA VE GÖREVDEN ALMALAR

6 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nda da önemli görev değişiklikleri yapıldı.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alındı.

görevden alındı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Işık atandı.

atandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer getirildi.

getirildi. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Alireisoğlu atandı.

atandı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Nurettin Aras getirildi.

getirildi. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz Çandıroğlu atandı.

atandı. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin Kal getirildi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Müfettişlik görevine Hacı Atakan Doğan atandı.

6 ŞUBAT 2026 RESMİ GAZETE YÖNETMELİK VE TEBLİĞLERİ

Yayımlanan Yönetmelikler

Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan Tebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/4)

İLAN BÖLÜMÜ

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları

Devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

6 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı mı?

Evet, 6 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve atama kararları kamuoyuna duyuruldu.

SGK Başkanlığına kim atandı?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi bakanlıklar öne çıktı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı atama ve görevden almalarla öne çıktı.

6 Şubat Resmi Gazete’de yönetmelik değişikliği var mı?

Evet, rüzgâr gücü, serbest bölgeler ve yükseköğretimde uygulamalı eğitimlere ilişkin yönetmeliklerde değişiklikler yayımlandı.