6 Şubat davasında AKP’li müteahhit hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’ndeki Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nde B Blok tamamen, D Blok ise kısmen yıkıldı. Enkaz altından çocukların da olduğu 80 kişi cansız çıkarıldı, 1 kişi yaralı kurtarıldı.

Olay sonrası Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi ve eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü İşitmen, oğlu ve şirket yetkilisi Ahmet İşitmen ile birlikte toplam 13 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla dava açtı.

BİR YIL SONRA “SAMİMİ BEYAN” GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Şükrü İşitmen, 13 Şubat 2023’te Mersin’de yakalanarak tutuklandı. Ancak tutukluluğu bir yıl bile sürmedi. Besni Sulh Ceza Hâkimliği, 12 Şubat 2024 tarihinde İşitmen’i “samimi beyanları” nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye etti.

İşitmen, tahliyesinden kısa süre sonra kayıplara karıştı. 22 Ekim 2024’te görülen ilk duruşmaya katılmadı. Mahkeme, yeniden tutuklama kararı verdi. Ardından Mersin Tece Polis Merkezi’nden alınan belgede, İşitmen’in 23 Ekim 2024’ten itibaren adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi.

475 GÜNDÜR KAYIP: MAHKEMEDEN KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Yaklaşık 475 gündür firari olan Şükrü İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak depremde yakınlarını kaybeden ailelerin taleplerine rağmen, mahkeme 2025 yılı boyunca yapılan duruşmalarda kırmızı bülten talebini iki kez reddetti.

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, bu hafta görülen beşinci duruşmada Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Aynı dosyada bilirkişi raporu bekleniyor; bir sonraki duruşma 29 Nisan’da görülecek.

MAĞDUR YAKINLARI: “SUÇSUZSA NEDEN KAÇIYOR?”

Duruşma tutanaklarına göre, enkazda öğretmen kızını ve 8 yaşındaki torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler, şunları söyledi:

“Müteahhitlerin para hırsından dolayı binalar çökmektedir. Deprem yönetmeliğine uygun yapılmış olsaydı bu yıkım olmazdı. Bu şahıs suçsuzsa gelip teslim olsun. Devletin ilgili kurumlarından bu kişinin bulunarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

Binada eşi ve üç çocuğunu kaybeden Hatice Elçi ise şu ifadeleri kullandı:

“Sanık Şükrü İşitmen’in suçu yoksa neden kaçıyor? Biz, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz.”

BAŞKA BİR DOSYADA DA YARGILANIYORLAR

Şükrü İşitmen ve oğlu Ahmet İşitmen, yalnızca Yukarı Şehir Kooperatifi dosyasında değil; 6 Şubat depremlerinde 83 kişinin öldüğü Üzümkent Sitesi davasında da sanık olarak yargılanıyor.