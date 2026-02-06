6 Şubat depreminin 3. yılında Meclis’te boş sıralar: Özel oturuma sadece 45 milletvekili katıldı

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında Meclis'te yapılan özel oturuma milletvekillerinin katılımı oldukça düşük kaldı. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin yıldönümünde gerçekleşen özel oturumda toplam 592 milletvekilinden sadece 45’i Genel Kurul salonunda hazır bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 11 il büyük yıkıma uğrarken, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Depremlerin üçüncü yılında Türkiye genelinde anmalar yapılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu da özel bir oturum düzenledi.

Oturuma; CHP’den 19, AKP ve DEM Parti’den 8’er, MHP’den 4, İYİ Parti ve Yeni Yol’dan ise 2’şer milletvekili katıldı.

Depremde yaşamını yitiren on binlerce kişi ülkenin dört bir yanında anılırken, Meclis’teki özel oturumda sıraların büyük ölçüde boş kalması dikkat çekti.