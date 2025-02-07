6 Şubat depremiyle altüst olan tüm hayatlar

Kültür Sanat Servisi

Maraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Ancak afetzedelerin sorunları ilk günkü gibi aynı. Hasan Abacı da acıların yaşandığı, hâlâ da yaşanmakta olduğu bugünlerde Elips Yayınları etiketiyle çıkan "Enkazdan Paralel Evrene Uyanış" adlı kitabıyla okuyucularıyla buluştu.

6 Şubat depremi, yalnızca Servet’in yaşadığı dünyayı değil, gerçekliğin kendisini de altüst eder. Gözlerini açtığında, eski hayatından çok farklı bir dünyada bulur kendini: Kitap, varoluşun katmanlarını ve hayatın karmaşıklığını sorgulayan sürükleyici bir roman.