6 Şubat depremleri davaları: 2 yıldır gelmeyen adalet!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sırasında 11 ilde binlerce konut yıkıldı. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, adalet arayışlarını sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı verilerinden edinilen bilgiye göre, 6 Şubat depremlere yıkılan ilişkin 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açıldı. Bunlardan bin 397'si hakkında iddianame hazırlandı. 51 dosyada ise iddianame değerlendirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 75 dosya karara bağlandı, 130 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

"BİN 271 DAVADA BİN 327 SANIĞIN YARGILAMASI SÜRÜYOR"

Bakanlık verilerinden edinilen bilgilere göre, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açıldı.

Neticelenen soruşturmalardan bugüne kadar bin 397 iddianame düzenlenerek mahkemelere gönderildi, bin 346 dosya kabul edilerek kamu davası açıldı, 51’i hakkında ise iddianame değerlendirme süreçleri devam ediyor.

Bu davalardan 75 tanesi hakkında karar verildi, karar detaylarına bakıldığında 130 kişi hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmedildi.

Halen ilk derece mahkemesinde derdest olarak devam eden bin 271 davada, bin 327 sanık bulunuyor, bunlardan 134’ü tutuklu olarak yargılanıyor. İlk derece mahkemelerinde iddianame değerlendirme aşamasında toplam 51 dosyada, 77 kişi bulunuyor, bunlardan 3'ü tutuklu.

DAVA SÜREÇLERİNDE NELER YAŞANDI?

Aradan geçen 2 yıl içerisinde kararı açıklanan dava süreçleri derlendi. Depremde yakınlarını kaybedenler, sanıkların “Olası kast” suçlamasıyla yargılanmasını talep ederken, şu ana kadar sadece Adana Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün’e “Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.

Diğer deprem davalarında müteahhitler, 8 yıl ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları aldı. Birçok davada sanıklara “İyi hal indirimi” uygulandı ve bazı sanıklar da beraat etti. Gaziantep’te 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’nda kolonu kesmekten yargılanan mağaza sahibi 3 sanık, “Delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat etti. Aileler karara, “Adaleti paralarıyla satın aldılar” diye isyan etti.

DEPREM DAVALARINDA ÇIKAN KARARLAR

134 kişinin ölümünde müteahhide 21 yıl 9 ay hapis cezası: Gaziantep’te altı bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nin dört bloğunun yıkılması sonucu 134 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Ocak 2025’te görülen karar duruşmasında, müteahhit ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay’a “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Aynı suçtan yargılanan mimari proje müellifi Altan Bayhan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki sanığa da “İyi hal indirimi” uygulamadı.

105 kişinin ölümüne önce 21 yıl hapis cezası, sonra tahliye: Osmaniye’de Bilge Sitesi’nin yıkılması sonucu 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Ocak 2025’te görülen karar duruşmasında binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğü’nde görevli Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç’a, “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 21 yıl hapis cezası verildi. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 yıl hapis cezası alan Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç’un tahliye edilmesine karar verdi. Kadir Kara’nın sosyal medya hesabında, tahliye kararını veren mahkeme başkanıyla fotoğrafı ortaya çıktı. Aynı davada, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge’ye ise “Basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 8 yıl hapis cezası verildi ve iki sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aileler kararı isninaf mahkemesine taşıdı.

100 kişinin ölümüne 17 yıl 6 ay hapis cezası: Diyarbakır’da Hisami Apartmanı’nın yıkılması sonucu 100 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Eylül 2024’te görülen karar duruşmasında, müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Meşe’nin ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

96 kişinin ölümüne neden olan müteahhit Alpargün'e "olası kast" suçundan hapis cezası: Adana’da Hasan Alpargün Apartmanı’nın yıkılması sonucu 96 kişi hayatını kaybetti. Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 6 Şubat 2023’te KKTC’ye kaçtı ve yakalanarak Adana’ya getirildi. Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin “Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz” sorusuna, “Mukadderat” diye yanıt verdi. Alpargün, 13 Şubat 2023’te tutuklandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Eylül 2024’te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün hakkında, “Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına hükmedildi. Bu, deprem davalarında şu ana kadar verilen en yüksek ceza oldu.

96 kişininin ölümüne 17 yıl 6 ay hapis cezası: Maraş’ta Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı’nın yıkılması sonucu 96 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında müteahhit Ahmet Kara’ya, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

89 kişinin ölümüne 17 yıl 6 ay hapis cezası: Diyarbakır’da dört bloklu Galeria Sitesi’nin bir bloğunun yıkılması sonucu 89 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Mart 2024’te görülen karar duruşmasında müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ile fenni mesul inşaat mühendisi Tevfik Demir’e, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 17 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nde rahatsızlanarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan müteahhit Sedat Eser, 15 Ağustos 2024’te öldü.

72 kişinin ölümüne 18 yıl 5 ay hapis cezası: Adıyaman’da Grand İsias Otel’in yıkılması sonucu KKTC’li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında İsias Otel'de yakınlarını kaybedenler, “Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin” dedi. Mahkeme heyeti, otelin sahibi Ahmet Bozkurt’a “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan mimar Erdem Yıldız’a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt’a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan’a 16 yıl 4 ay 20 gün, fenni mesul Halil Bağcı’ya 7 yıl 16 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu’na ise 7 yıl 16 ay ceza verdi. Heyet sanıklara “iyi hal indirimi” de uyguladı. Öte yandan sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un beraatine karar verildi. Duruşma çıkışı açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsias Otel davasında verilen kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

69 kişinin ölümüne 14 yıl 5 ay hapis cezası: Maraş’ta Güneşli Kocabaş Sitesi 7. bloğun yıkılması sonucu 69 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Ekim 2024’te görülen karar duruşmasında binayı yapan şirketin ortaklarından Ökkeş Say, Ökkeş Kır, statik proje müellifi Ali Taş’a, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün, şantiye şefleri Abdullah Üren ve Kerim Sönmez, statik proje ve uygulama denetçisi Abdulkadir Tatar, yapı denetim firması yetkilisi Mücahit Kar ve yapı denetim firmasında denetçilik yapan Tebernuş Özyurt’a ise “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Binayı yapan şirketin ortaklarından Ahmet Say ise beraat etti.

60 kişinin ölümüne 16 yıl 3 ay hapis cezası: Diyarbakır’da Yoldaş Apartmanı’nın yıkılması sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Eylül 2024’te görülen karar duruşmasında Sadullah Yoldaş, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma” suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

51 kişinin ölümüne 16 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 sanığa beraat: Gaziantep’te 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili dava Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Temmuz 2024’te karara bağlandı. Sanıklar, apartmanın altındaki mobilya mağazası sahipleri Faik Öğüt, Eyüp Öğüt, Nejdet Alpay “delil yetersizliği” nedeniyle beraat ederken, sanık fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan’a “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanık Yurtyapan’a verilen cezada “indirim” uygulayarak 16 yıl 8 aya çevirdi. Heyet, firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever’in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Furkan Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenler karara, “Adaleti parayla satın aldılar”, “Canlarımızı kaç paraya satın aldınız?​”, “Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Mağdur aileler, 3 sanığa verilen beraat kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

49 kişinin ölümüne 12 yıl 2 ay hapis cezası: Maraş’ta Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılması sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Ocak 2025’te görülen karar duruşmasında apartmanın statik proje müellifi ve fenni mesulü Sıtkı Okumuş’a, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi, arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu ise beraat etti.

48 kişinin ölümüne 13 yıl 4 ay hapis cezası: Maraş’ta 48 kişiye mezar olan Serdarbey Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili davada da Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Ekim 2024’te karar çıktı. Müteahhit Ali Serdar Kazancı, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

38 kişinin ölümüne 16 yıl 3 ay hapis cezası: Gaziantep’te Emek Apartmanı’nın yıkılması sonucu 38 kişi yaşamını yitirdi. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı da olan müteahhit Ökkeş Kavak’ın dahil olduğu 5 sanığa “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Diğer iki sanığa da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

38 kişinin ölümüne 13 yıl 4 ay hapis cezası: Diyarbakır’da 38 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı Dündar Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 20 Mayıs 2024’te görülen karar duruşmasında müteahhitler İlhami Dündar ve Sercan Erbey hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 13 yıl 4’er ay hapis cezasına hükmetti. Sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya’nın ise beraatine karar verildi.

34 kişinin ölümüne 18 yıl 1 ay hapis cezası: Urfa’da Osman Ağan Apartmanı’nın yıkılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Şubat 2024’te görülen karar duruşmasında müteahhit Müslüm Demir’e, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan verilen 21 yıl 9 ay hapis cezası “indirim” uygulanarak 18 yıl 1 ay 15 güne çevirildi.

19 kişinin ölümüne 10 yıl hapis cezası: Maraş’ta 19 kişiye mezar olan Damla Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüelen davada ise 28 Haziran 2024’te karar çıktı. Fenni mesul Yusuf D’nin “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün, statik proje müellifi Güngör Ç’nin de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

14 kişinin ölümüne 9 yıl 5 ay hapis cezası: Maraş’ta 14 kişinin hayatını kaybettiği Arıkan Otel’in yıkılması sonucu açılan davada, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 13 Aralık 2025’te karar verildi. Yapı sahibi Adnan Arıkan, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı. Statik proje müellifi Osman Polat Yalçın’a da aynı suçtan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. Heyet, mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli’nin ise cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.