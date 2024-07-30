6 Şubat depremleri: Dönemin Hatay Valisi Doğan hakkında suç duyurusu

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşini ve oğlunu Cahit Aşkar isimli yurttaş, dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan suç duyurusunda bulundu. Aşkar, "Ne depremden önce ne de depremden sonra görevinin gereklerini yerine getirmemiştir. Yerine getirmediği bu görevden ötürü başta eşim ve oğlum olmak üzere binlerce ölümün sorumlusudur" dedi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşi Ayşegül ve oğlu Latif Muhammed'i kaybeden Cahit Aşkar, dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde Çağ Apartmanı da yıkıldı. Enkaz yığınına dönen apartmanda Ayşegül Aşkar ve Latif Muhammed Aşkar'ın da aralarında olduğu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'da yaşayan Cahit Aşkar, eşi Ayşegül ve oğlu Latif Muhammed ile diğer yurttaşların ölümlerinden dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı sorumlu tuttu. Cahit Aşkar, dönemin valisi Rahmi Doğan'ın "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aşkar, suç duyurusu dilekçesinde, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, merkez üsleri Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan her iki depremde Hatay ilinde pek çok bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Yıkılan binaların enkazı altında kalan eşim Ayşegül Aşkar ve oğlum Latif Muhammet Aşkar'da dahil olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve mallarını kaybetmişlerdir. Hatay iline afet günü de dahil olmak üzere birkaç gün boyunca hiçbir yardım ulaşmamıştır. Bunun neticesinde ise belki de kurtarılabilecek durumda olan yüzlerce insan kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" ifadesine yer verdi.

"BİRKAÇ GÜN BOYUNCA DESTEK GELMEDİ"

Aşkar, dilekçede Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'nin 8, 15, 17 ve 26'ncı maddesine atıf yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Yukarıda sayılan yönetmelik maddelerinden de anlaşılacağı üzere afet durumunda en önemli görev ilin valisine düşmektedir. 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde de en önemli görev Hatay ili için dönemin valisi Rahmi Doğan'a düşmekteydi. Deprem günü de dahil olmak üzere birkaç gün boyunca tüm kamu kurum ve kuruluşları adete işlevini kaybetmiştir. Dönemin valisi yetkili kurum ve kişilere gerekli durumu iletmekle ve gereken tedbirleri almakla görevli olmasına rağmen bu görevini yapmadığının en önemli şahidi tüm Hatay halkıdır. Çünkü Hatay halkına devlet tarafından birkaç gün boyunca hiçbir destek gelmemiştir. İnsanlar yardım çığlıklarıyla hayatını kaybetmiş, cenazeler enkazlar altında kaybolmuştur."

"İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA NASIL BİR EMİR VERDİ?

Cahit Aşkar, dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın, "Deprem günü Hatay'ın durumu hakkında hangi kurum ve kişiye nasıl bir bilgi vermiştir? Deprem günü Hatay için yola çıkan ekipleri Hatay'da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyip başka illere yönlendirdi mi ve şehre girişlerine engel oldu mu? Afet günü ilgili kurum ve kuruluşlara nasıl bir emir verdi? Devletin üst kademelerine Hatay’da herhangi bir olumsuz durum olmadığını söyledi mi? Kendini kurtarmak için mi iktidar partisinden milletvekili aday adayı oldu? Hatay'ın AFAD personellerini Kahramanmaraş'a gönderdi mi" sorularına yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Aşkar, "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde mülki amir olan Rahmi Doğan görevinin gereğini yerine getirmemiştir. Ne depremden önce ne de depremden sonra görevinin gereklerini yerine getirmemiştir. Yerine getirmediği bu görevden ötürü başta eşim ve oğlum olmak üzere binlerce ölümün sorumlusudur. Bu nedenle ilk olarak görevi kötüye kullanma suçundan daha sonra ise neden olduğu bu ölümlerden dolayı etkin bir soruşturma yapılarak cezalandırılmalıdır" diye konuştu.