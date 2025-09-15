6 Şubat depremlerinde hasar görmüştü: Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında ilk sefer gerçekleştirildi.

6 Şubat depremlerinde 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı hasar gördü.

Depremin ardından demir yolu hattında onarım, iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları için toplam 23,8 milyar liralık yatırım yapıldı.

Hatta, çalışmaların tamamlanmasıyla bugün ilk sefer gerçekleştirildi.

İran’dan gelen gümrük kayıtlı yük, akşam 18.30’da başlayan seferle İskenderun Limanı’na taşınmaya başlandı.

Hat kapalı kaldığı süreçte yük taşımacılığı uzun ve maliyetli olan Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergâhına yönlendirilmişti.