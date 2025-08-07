6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 3 avukatın ailesinden "sahte diploma" çetesine tepki

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, 15 hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin "sahte diploma" davası sanıklarınca tahrif edildiğini, bunlardan 3'ünün 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden avukatlara ait olduğunu ve bu kişilerin üniversite kayıtlarının sistemden silinip, yerine belge talep edenlerin kayıtlarının eklendiğini açıkladı.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden ve diploma bilgileri ele geçirilen avukatların yaşadığı apartmanlar ile bu binalara ilişkin yargı süreçlerini derledi.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Nesibe Kaya Zabun, Kahramanmaraş'ta yıkılan Ezgi Apartmanı'nda avukat eşi Ahmet Can ve 6 aylık bebekleri Asude ile birlikte hayatını kaybetti. Apartmana ilişkin davada, 3'ü firari olmak üzere 12 sanık tutuksuz yargılanıyor.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Bestami Uğur Alkan, Hatay'da yıkılan Firuz Mutlu Apartmanı'nda eşi Özge ve 12 günlük bebekleri Arven ile birlikte hayatını kaybetti. Apartmana ilişkin davada 5 sanık tutuksuz yargılanıyor.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu stajyer avukat Ali Mert İnce, Malatya'da yıkılan Güner Sitesi'nde annesi, kız kardeşi, dedesi, babaannesi ve kuzeniyle birlikte hayatını kaybetti. Apartmana ilişkin davada sanıklar tutuksuz yargılanıyor.

"MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ÇAREM YOK"

Depremde hayatını kaybeden avukatların aileleri konuyu değerlendirdi. Depremde gelini Nesibe Kaya, oğlu Ahmet Can ve torunu Asude'yi kaybeden Nurgül Göksu, şöyle konuştu:

"Gelinimin diplomasının çalındığını öğrendiğimde yıkıldım, 'Buna bile sahip çıkamadılar' dedim. Evlatlarımı depremde kaybettim, deliller çalınmasın diye Ezgi Apartmanı enkazında nöbet tuttum, kesilen kolon kiriş perde betonları bulduk, savcılık gelip yerinde tespit etti. Bu kadar delile rağmen hala adalet mücadelesi veriyorum. Dosyada tek bir tutuklu yok, son tutuklu sanık da tahliye edilince firar etti, 3 firari sanık var şuan dosyada. Son gelen bilirkişi raporu da firari sanıkları aklar tarzda ifadeler kullanmış; raporda 'kesilen kolon, kiriş ve perde betonlar binanın yıkımına sebep olmamıştır' şeklinde bilim dışı ifadeler var. Fakat heyetten bir hoca bu bilim dışı sonuçları kabul etmemiş, imza atmamış ve ayrı bir rapor daha hazırlamış. Savcılık tahliye edilen son sanık için tekrar yakalama kararı çıkarsa da geç kalındı çünkü firar etmiş. Tüm bunları düşününce adalete olan inancımı kaybediyorum ama mücadele etmekten başka çarem yok."

"DOSYAYA DAHİL OLUP İLGİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Depremde hayatını kaybeden Ali Mert'in babası Barış İnce de, "Malatya Barosu Başkanı Onur Demez dün beni aradı, bilgilendirdi. 'Konuyu takip ediyoruz' dedi. Bir gelişme olursa bana da bilgi aktıracaklar. Ben de kişisel olarak takibini yapacağım" dedi.

Depremde hayatını kaybeden Bestami Uğur Alkan ailesinin avukatı Oğuzhan Göktürk ise "Hatay Barosu ve Türkiye Barolar Birliği ile yardımlaşarak dosyaya aileyle dahil olup ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.