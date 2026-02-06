6 Şubat depremlerinde örgütlü ihmal sürüyor: Kadınlardan “örgütlü ihtimam” çağrısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. On binlerce insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği depremlerin ardından adalet, barınma ve insanca yaşam hakkı hâlâ sağlanmadı. Afetler ve Kadın Politikaları Kurultayı Grubu, depremlerin yıldönümünde yayınladığı açıklamada, yaşananların “örgütlü ihmalden örgütlü kötülüğe” dönüştüğünü belirtti.

Kurultay tarafından yapılan açıklamada, başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illerde tarım arazilerine enkaz dökülmesi, acele kamulaştırmalarla halkın geçim kaynaklarının gasp edilmesi ve geçici barınmanın kalıcı hale gelmesi eleştirildi. Üç yıl geçmesine rağmen binlerce insanın hâlâ konteynerlerde yaşadığı vurgulanırken, henüz inşaatı dahi başlamamış konutlar için depremzedelere “boş senet” imzalatıldığına dikkat çekildi.

"DEPREM DEĞİL İHMAL ÖLDÜRÜR"

Açıklamada, eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerinin güvenli ve erişilebilir mekânlarda hâlâ yeterli personelle sunulamadığı, uzun süren enerji kesintilerinin günlük yaşamı felç ettiği belirtildi. “Üç ayda gökdelen ve AVM inşa edebilen bir ülkede, üç yıldır sosyal konut üretilememesi siyasi bir tercihtir” denilen açıklamada, yoksulların konteyner kentlere mahkûm edildiği ifade edildi.

“Deprem değil ihmal öldürür” sözünün 6 Şubat sonrası çok daha yakıcı biçimde doğrulandığı vurgulandı. Fay hatları üzerine depreme dayanıksız yapılar inşa edenlerin ve buna izin verenlerin cezalandırılmadığına dikkat çekilirken, sınırlı sayıdaki yargılamanın da af tartışmalarıyla işlevsizleştirildiği kaydedildi.

“Afet yönetimi bir insan hakları meselesidir”

YAŞAM HAKKINI KORUMAK DEVLETİN GÖREVİ

Açıklamada, devletlerin temel görevinin yaşam hakkını korumak olduğu hatırlatıldı. Afet yönetiminin yalnızca insani yardım faaliyeti değil önleme, koruma ve yeniden inşa sorumluluklarını içeren hak temelli bir kamu görevi olduğu vurgulandı. Uluslararası insan hakları hukukunda bu yaklaşımın Sendai Çerçevesi ve benzeri sözleşmelerle norm haline geldiği belirtildi.

Kurultay Grubu, afet politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Haiti, Sri Lanka, Nepal ve Pakistan örneklerini hatırlattı. Yardımların erkekler üzerinden dağıtılması, geçici barınma alanlarında kadınlara yönelik şiddetin artması ve kadınların afetlerde daha yüksek oranda yaşamını yitirmesi, bu eşitsizliğin sonuçları olarak sıralandı.

Bu kazanımların arkasında dünya feminist hareketinin uzun soluklu mücadelesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Pekin Bildirgesi, CEDAW ve uluslararası afet sözleşmelerinin devletler açısından bağlayıcı sorumluluklar yarattığı vurgulandı.

21. Yüzyılın ilk çeyreğinde dünyanın bir yandan uluslararası insancıl hukukun geliştirilmesine tanıklık ederken, diğer yandan giderek vahşileşen ataerkil ve neoliberal sistemin yarattığı insanlık suçlarına sahne olduğu hatırlatılırken uluslararası hukukun işlevsiz hale getirildiği vurgulandı: “Suriye’de saçları kesilerek katledilen ve kaçırılan Kürt ve Alevi kadınlara, katledilen ve aç bırakılan Filistinli kadınlara ve çocuklara, kölelik koşullarında yaşamaya zorlanan Afganistanlı kadınlara ve yıllarca ağır cinsel şiddete maruz bırakılan yoksul çocuklara karşı işlenen suçlar karşısında işlevsiz hâle getirilmiştir. Kimin yaşamının korunmaya değer bulunduğunun açıkça sergilendiği bu süreçte, insanlığa bu suçlar seyrettirilirken, afetlerde uluslararası insancıl hukukun uygulanmasından vazgeçilmesi beklenmektedir.”

“KADER SÖYLEMİNİ REDDEDİYORUZ”

Kurultay Grubu, afetlerde yaşanan kayıpların “kader” söylemiyle meşrulaştırılmasına karşı çıktı. Afet risklerinin önlenmemesinin yalnızca bir yönetim hatası değil, açık bir insan hakları ihlali olduğu ifade edildi. Açıklamada, “İhmalkâr ve isteksiz siyaset anlayışını reddediyoruz” denildi.

Geçtiğimiz yıl 8 Şubat’ta düzenlenen Afetler ve Kadın Politikaları Kurultayı’nı hatırlatan kadınlar, örgütlü ihmalin karşısına feminist mücadelenin “örgütlü ihtimam ve dayanışmasını” koyduklarını belirtti