6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler Ankara'da buluşuyor: "Unutmadık, affetmedik, helalleşmiyoruz!"

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, bir kez daha yargılama süreçlerine karşı tepkilerini göstermek amacıyla 12-13 Nisan'da Ankara'da buluşacak.

12 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Güvenpark'ta, 13 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'te Adalet Bakanlığı önünde bir araya gelecek olan platform üyeleri kamuoyuna çağrı yaptı.

"ADALET TALEBİMİZ GÖRMEZDEN GELİNDİ"

"Bu sadece bizim değil, herkesin mücadelesi. Adalet yerini bulana kadar buradayız" diyen aileler, depremlerde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ancak buna rağmen yargılama süreçlerinde adalet taleplerinin görmezden gelindiğini vurguluyor.

Ankara'daki buluşmalara ilişkin platformdan yapılan açıklama şöyle:

"Unutmadık. Affetmedik. Helalleşmiyoruz.

6 Şubat depremlerinde binlerce insanı kaybettik.Aradan geçen zamana rağmen adalet hâlâ yerini bulmadı. Sadece bir dosyada, Hasan Alpargün Apartmanı davasında verilen müebbet cezası bile istinafta kabul edilmedi. Bu, sadece bir karar değil; adalet talebimizin görmezden gelinmesidir.

Biz susmuyoruz.Sevdiklerimizin hayatını “taksir”le açıklayanlara karşı,olası kast gerçeğini haykırıyoruz."