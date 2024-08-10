6 Şubat depremlerinde yaralanan kişi, 18 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Hatay’da enkazdan depremin 5’inci günü yaralı olarak kurtarılan 58 yaşındaki Yusuf Harmancı, 18 aydır yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: İHA
Hatay'da depremlerin ardından yaralı halde kurtarılarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınan 58 yaşındaki Yusuf Harmancı,18 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Antakya ilçesinde yakalanan Harmancı ailesinden 57 yaşındaki anne Zeynep Harmancı’nın, 21 yaşındaki Beyzanur Harmancı’nın ve 23 yaşındaki Mahmut Harmancı’nın cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı.
Aynı binanın enkazından depremin 5’inci gününde çıkarılan baba Yusuf Harmancı da Mersin’de tedavi altına alındı.
Depremin üzerinden geçen 18 ayda yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren baba Harmancı hayatını kaybetti. Harmancı’nın cenazesi Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi’nde bulunan Deprem Şehitliği’nde toprağa defnedildi.