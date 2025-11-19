6 Şubat depremlerinde yıkılan Balanlı Apartmanı davasında mütalaa: 10 sanığa bilinçli taksirden ceza talebi

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği Balanlı Apartmanı davasında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza talep edildi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanabilmesi için duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Balanlı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul ve mimari proje müellifi Ahmet Turan Üzmez, statik proje müellifi Bülent Yeroğlu ile Malatya Belediyesi'nde görevli Ahmet Özer, Alper Yiğit, Duran Özdemir, Latif Yıldırım, Mustafa Bingöl, Şazi Doğdu, Şükrü Karaca ve Yusuf Kılınç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı, dosyaya ilişkin mütalaasını sundu.

10 SANIK HAKKINDA "BİLİNÇLİ TAKSİR"DEN CEZA İSTENDİ

Savcı mütalaasında, Türkiye'nin aktif deprem kuşağında yer aldığına ve Malatya'nın Doğu Anadolu Fay Zonu ile Malatya Fayı'na yakın konumu nedeniyle depremselliği yüksek bir bölge olduğuna dikkat çekti. Kentin büyük bölümünün birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde bulunduğu vurgulanarak, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları ifade edildi.

Mütalaada, sanıkların ihmal içeren eylemlerini mesleki sorumlulukları kapsamında gerçekleştirdikleri belirtilerek, bilirkişi raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda kanuna, yönetmeliklere ve yapı tekniğine aykırı uygulamaların sonuçlarını öngördüklerinin kabulü gerektiği kaydedildi.

Savcı, sanıkların istemedikleri ancak öngördükleri bu sonuç nedeniyle kusurlarının "bilinçli taksir" seviyesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 21 Kasım erteledi.