6 Şubat depremlerinde yıkılan Balanlı Apartmanı davasında mütalaa: 10 sanığa bilinçli taksirden ceza talebi

6 Şubat depremlerinde Malatya'da yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği Balanlı Apartmanı davası görüldü. Davada aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza talep edildi.

Güncel
  • 19.11.2025 18:17
  • Giriş: 19.11.2025 18:17
  • Güncelleme: 19.11.2025 18:24
Kaynak: ANKA
FOTOĞRAF: AA
