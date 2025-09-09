6 şubat depremlerinde yıkılan binaya ‘az hasarlı’ raporu verildi

6 Şubat depremlerinde yıkılan Diyarbakır’daki Veysel 1 Apartmanı, mahkeme kararıyla “az hasarlı”ya çevrildi. Evleri yıkılan 42 aileden bir kısmı TOKİ’den konut alamazken diğer yandan kira destekleri de kesildi. Depremzedeler, “Evimizi yıktılar, şimdi az hasarlı diyorlar. Madem öyle evimiz nerede?” diyerek tepki gösterdi.

6 Şubat 2023 Maraş merkezli depremlerde 11 ilde olduğu gibi Diyarbakır’da da büyük yıkım yaşandı. Kentte 6 bina yıkılırken, 5 bin 484 bina hasar aldı. Yıkılan binalarda 409 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi ise yaralandı. Depremden en fazla etkilenen ilçelerin başında 397 bin 661 nüfuslu Bağlar geldi.

Aradan geçen 2,5 yıla rağmen kentte depremzedelerin mağduriyeti bitmedi. Hasar tespit raporları, hak sahipliği ve kira destekleri konusunda yaşanan mağduriyet aileleri daha da zor duruma düşürdü.

42 AİLE MAĞDUR EDİLDİ

halktv.com'da yer alan habere göre; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 35 bin nüfuslu Şehşamil Mahallesi’nde 167’si ağır, 212’si orta hasarlı olmak üzere 379 bina hasar aldı. Birçok mağduriyetin yaşandığı Bağlar'da Emek Caddesi Lefkoşa Sokak’ta bulunan 7 katlı, 42 daireli Veysel 1 Apartmanı sakinleri yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi.

Kasım 2023’te bitişiğindeki binanın ağır hasarlı rapor alması üzerine Veysel 1 Apartmanı da ağır hasarlı sayıldı. Sakinlere bir hafta içinde tahliye tebligatı gönderildi ve bina Aralık ayında yıkıldı. Ancak 42 daireden sadece bir kısmına TOKİ’den ev çıktı, 6 daire ve dükkan sahibi hak sahibi olamadı. Bu kişilere kira desteği verildi. Fakat 24 Eylül 2024’te mahkeme, Veysel 1 Apartmanı’nı az hasarlı olarak kayıtlara geçirdi.

İddialara göre bilirkişi heyeti binayı yerinde incelemeden, önceki veriler üzerinden rapor hazırladı. Oysa bina aylar önce yıkılmıştı, geriye yalnızca enkaz kalıntıları kalmıştı.

Bu karar sonrası TOKİ’den hak sahibi olanlara evlerini boşaltıp anahtarlarını teslim etmeleri istendi. Kira desteği alan ailelerin ödemeleri ise bir yıl önce kesildi.

''MAĞDURİYETİMİZİ BİR AN ÖNCE GİDERİN''

Yaşadıkları mağduriyeti Amida Haber’e anlatan depremzedelerden Mehmet Durmuş, “Binamız aslında az hasarlıydı. Bitişikteki binanın taşıyıcı sistemleri çürük olduğu bizimkini de ağır hasara çevirdiler ve yıktılar. Bize ev çıkmadı, kiraya çıktık. Dava süreci devam ediyordu. Bu süreçte mahkeme kararıyla bina az hasarlıya dönüştürüldü. Evimizi yıktılar, şimdi az hasarlı diyorlar. Madem öyle evimiz nerede? Bir yıldır kira desteğimi de kestiler. 6 aile aynı durumda mağdur olduk. İnşaat işçisiyim. Şu an kirada oturuyorum ve ödeyemiyorum. TOKİ’den ev hakkı verilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

‘SORUMLU OLAN HERKESTEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM’

Durmuş, bilirkişi heyetinin binayı yerinde incelemeden rapor verdiğini öne sürerek, “Mahkeme binanın yıkıldığından bile habersiz. Bir heyet görevlendirerek binanın denetlenmesini istiyor. Heyette binayı kontrol etmeden önceki evraklara göre bir rapor hazırlıyor. Gelip binayı yerinde kontrol etseydi binanın yıkılmış, ortada olmadığını görürdü. 2,5 yıl boyunca büyük mağduriyetler yaşadık. Bundan sorumlu olan herkesten şikayetçi olacağım. Cumhurbaşkanına, valiliğe ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na sesleniyorum: Mağduriyetimizi giderin” diye konuştu.

KENTTE YÜZLERCE AİLE MAĞDUR EDİLDİ

Depremzedelerin açtığı davalar istinaf aşamasında sürerken, kira desteği kesilen aileler hem barınma hem de ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Veysel 1 Apartmanı’nın yanı sıra Diyarbakır’da yüzlerce depremzede benzer sorunlarla karşı karşıya.