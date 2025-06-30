6 Şubat depremlerinde yıkılan Sağlam Evler Sitesi'ne ilişkin 6 kişiye dava açıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Sağlam Evler Sitesi'nin iki bloğu, 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Enkazda kalan çiftler Cemal ve Remziye Koç ile Yakup ve Nil Küleç hayatını kaybetti, Küleç çiftinin kızı ise yaralı kurtarıldı.

Sitenin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, binada anne ve babasını kaybeden Ömer Koç ise enkaz altında 19 Aralık 2019 tarihli "yapı kullanım izin belgesi" buldu. Elbistan Belediyesince düzenlenen belgede Mehmet Şahin'in vatandaşlık numarası, adres bilgileri ve Mimarlar Odası sicil numarası ile ıslak imza bulunuyordu.

Gözaltına alınan Mehmet Şahin ise ifadesinde fenni mesul olabilmek için inşaat mühendisi ya da mimar olmak gerektiğini ancak kendisinin sadece ilkokul mezunu bir fırıncı olduğunu söyledi.

MEHMET ŞAHİN HAKKINDA TAKİPSİZLİK, MEMET ŞAHİN'E DAVA

Soruşturma çerçevesinde Mart 2024'te Kayseri Erciyes Üniversitesince oluşturulan bilirkişi heyetinin raporu dosyaya girdi. Raporda, binada kullanılan betonun basınç dayanımının yetersiz, demirlerin ise akma dayanımının uygun olmadığı tespiti yer aldı. Ayrıca, binanın üst katlarında ağır çıkmalar yapıldığı, zemin kattaki işyerlerinin duvarlarının kaldırılarak depoya dönüştürüldüğü belirtildi. Rapor sonucunda, müteahhit, şantiye şefi, fenni mesul, statik proje müellifi ile Elbistan Belediyesinde yapı kullanım izin belgesini düzenleyen birim, asli kusurlu olarak değerlendirildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak Sağlam Evler Yapı Kooperatifi yetkilileri Hayati Pakdil, Süleyman Sağlam ve Adem Akbaş, statik proje müellifi ile fenni mesuller Süleyman Dumlupınar, Sercan Baloğlu ve Memet Şahin hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle Elbistan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Fırıncı Mehmet Şahin hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İddianamede statik proje müellifi ve fenni mesul Süleyman Dumlupınar, kooperatif binalarının fenni mesulü Memet Şahin ile tadilat projesi fenni mesulü Sercan Baloğlu'nun mevzuata ve fen kurallarına aykırı hareket ettiği kaydedildi. Kooperatif yöneticileri Hayati Pakdil, Adem Akbaş ve Süleyman Sağlam'ın ise yapıların sağlamlığı ve depreme dayanıklılığını etkileyen yetersiz malzeme kullanımıyla bilinçli taksir sonucu binanın yıkımına, ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verdikleri tespit edildi. Bu nedenle şüpheliler hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yeterli şüphe oluştuğu vurgulandı.

İddianamede ayrıca, ilkokul mezunu fırıncı Mehmet Şahin'in isim benzerliğinden ifadesinin alındığı ve bu nedenle Şahin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

"EN BAŞINDAN BERİ HİÇBİR ŞEKİLDE BİR TUTUKLAMA SÖZ KONUSU OLMADI"

Koç ailesinin avukat İzzet Serkan Özdemir, sanıkların yargılanmasına 2 Temmuz'da başlanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bilirkişi raporunun düzenlenmesinden 13 ay sonra iddianame düzenlendi. Soruşturmaya başlanılmasından itibaren ise 29 ay sonra ilk duruşması görülecek. Yıkılan binaya baktığımızda donatı yetersizliği, beton kalitesinin yetersizliği, binaya çıkma yapılması ve diğer birçok husustan belediye ve yapı kooperatifinin yöneticileri ve fenni mesulleri kusurlu bulundu. Ancak dosyanın en başından beri hiçbir şekilde tutuklama söz konusu olmadı. Bu Türkiye'deki deprem dosyalarında cezasızlık algısının en büyük örneği. Dosyada 42 sayfalık bilirkişi raporu tanzim edilmiş, rapor da binanın baştan aşağı her yerinin çürük olarak yapıldığı tek tek izah edilmiş."

"SAHTE EVRAKLA İLGİLİ SORUŞTURMA YAPILMADI"

Müvekkillerinin anne ve babasının vefat ettiği binayla ilgili düzenlenen evrakların içerisinde sahte evrak da olduğunu söyleyen Özdemir, "Yıkılan binanın, yapı kullanma izin belgesine bakıldığında, yapı kullanma izin belgesindeki fenni mesulün aslında bir ilkokul mezunu fırıncı olduğu ortaya çıktı ve sahte evrak tanzim edilerek imza atıldığı ve bu şekilde yapı kullanma izin belgesi verildiği ortaya çıktı. Bu sahte evrakı ortaya çıkardıktan sonra gerekli mercilere şikayette bulunduk ancak herhangi bir soruşturma yapılmadı" dedi.

"26 AY İDDİANAME BEKLEDİK"

Sitede anne ve babasını kaybeden Ömer Koç ise 4 kişinin ölümüyle ilgili bugüne kadar bir kişinin dahi bir gün tutuklu kalmadığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta ilk defa bu kadar uzun süren bir deprem soruşturmasıyla karşılaştığını belirten Koç, "Deprem davalarında cezalar verilip kararlar açıklanırken annem ve babamın ölümüyle ilgili bırakın karar açıklanmasını, biz 26 ay iddianame bekledik. Deprem davalarında delil kadar önemli olan bilirkişi raporu dosyaya girdikten çok kısa bir süre sonra soruşturma tamamlanır ve iddianame düzenlenerek dava açılır. Ancak bizim soruşturma, bilirkişi raporu dosyaya girdikten 13 ay sonra tamamlanabildi" diye konuştu.

"SAHTE EVRAKIN DÜZENLENDİĞİ BİRİMDEN 'SEHVEN' CEVABI"

6 Şubat’ta 11 ilde on binlerce binanın yıkıldığını ancak yıkılan binaların içinde resmi evraka göre fenni mesulü ve mimarı ilkokul mezunu bir fırıncı olan tek binanın kendi binaları olduğunu kaydeden Ömer Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fırıncının adını, T.C. kimlik numarasını, adresini belgeye yazmışlar, sonra da ismin karşısına imza attırmışlar. Elbistan Belediyesi belgeyi hazırlarken hızını alamamış, Mimarlar Odasından bir de sicil numarası vermiş. Yani apaçık sahte evrak düzenlemişler. Bunun hem adli hem de idari boyutu var. Kasım 2024'te CİMER'e, bununla ilgili idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordum ve sorum Elbistan Belediyesine gönderildi. Belediye yaklaşık 1,5 ay cevap vermedi. Belediyeyi arayıp 'Cevap vermeyi düşünüyor musunuz?' diye sorduktan sonra alelacele cevap yazdılar CİMER üzerinden ve fırıncının isminin belgede yer almasının sehven olduğu belirtildi. Cevabı yazan birim ise sahte evrakın düzenlendiği belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü."

"AVUKAT BELEDİYE BAŞKANINA GÖRE SAHTE EVRAK SIRADAN BİR OLAY"

Fırıncı Mehmet Şahin'in kendi ifadesiyle 6 deprem dosyasında daha şüpheli olduğunu belirten Ömer Koç, belediyeden gelen sehven cevabı üzerine Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ile görüştüğünü kaydederek şöyle devam etti:

"Başkana, fırıncının isminin 6 dosyada isminin geçtiğini ve bu dosyaların da ölümlerin yaşandığı dosyalar olduğunu, araştırıldığında başka dosyalarda da isminin çıkabileceğini söyledim. Ve kendisinden konuyu bir belediye başkanı olarak değerlendirip, bir kişinin isminin 6 dosyada geçmesinin ve hepsinin de sehven olmasının, üstelik bu kişiye Mimarlar Odası sicil numarasının verilmesi, bir de isminin karşısına imza atılmasının normal olup olmadığını sordum. Başkan Gürbüz, belgenin kendisinden önceki dönem düzenlendiğini söyleyip konuyu geçiştirdi. Normalde idari soruşturma başlatıp Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması gerekirdi. Bu kişi hem avukat hem de belediye başkanı ve sahte evrak olayına sıradan, basit bir olay gibi bakıyor. Görüşmeden sonra aklıma takılan tek soru, acaba Erkan Gürbüz, bugüne kadar aldığı davaların kaçını kazandı?"