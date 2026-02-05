6 Şubat depremlerinin 3. yılı: 6 ilde eğitime ara, kamu çalışanlarına idari izin

6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Osmaniye'de 6 Şubat Cuma günü eğitime ara verilirken, anma programlarına katılacak kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş Valiliği, anma programları ile mezarlık ve taziye ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceğini belirterek, il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 6 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Aynı gün, zorunlu hizmetler için asgari personel bulundurulması şartıyla tüm kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Gaziantep Valiliği de deprem felaketinin yıl dönümü dolayısıyla kabir ziyaretleri ve etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Anma programlarına ve mezarlık ziyaretlerine katılacak kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adıyaman Valiliği, anma programları ile kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk yaşanabileceğini değerlendirerek, tüm resmi ve özel okullarda 6 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınmak kaydıyla kamu personelinin aynı gün idari izinli olacağı ifade edildi.

Hatay Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı doğrultusunda il genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personelinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurumlarca gerekli planlamaların yapılacağı bildirildi.

Malatya Valiliği de deprem felaketinin 3. yıl dönümü nedeniyle 6 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Birinci ve ikinci derece yakınlarını kaybeden ve anma programları ile mezarlık ziyaretlerine katılacak kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Osmaniye Valiliği ise anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunlukları dikkate alarak, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Zorunlu hizmetlerde asgari personel bulundurulması şartıyla tüm kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı bildirildi.