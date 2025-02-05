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6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Beşiktaş'a anma çağrısı

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde DİSK, KESK, TMMOB ve İstanbul Tabip Odası, Beşiktaş Barboros Bulvarı'na anma çağrısı yaptı.

Güncel
  • 05.02.2025 15:14
  • Giriş: 05.02.2025 15:14
  • Güncelleme: 05.02.2025 15:37
Kaynak: Haber Merkezi
6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Beşiktaş'a anma çağrısı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. Depremde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), Beşiktaş Barboros Bulvarı'na anma etkinliği düzenlenecek.

"Deprem, yangın, iş cinayetleri; önlenebilir her ölüm cinayettir. Sorumlular hesap versin" şiarıyla 6 Şubat Perşembe gününe çağrı yapılan anma saat 19.00'da başlayacak.

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