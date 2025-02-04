6 Şubat depremlerinin ikinci yılı: 19 sanık hâlâ aranıyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

Depremde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sırasında 11 ilde binlerce konut yıkıldı. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, adalet arayışlarını sürdürüyor.

Yıkılan binaların yapımında ve yıkımında sorumluluğu bulunanlar hakkında soruşturma ve dava süreçleri hala devam ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden aileler de adalet arayışlarını sürdürüyor.

Depremde yıkılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan binaların yapımında sorumluluğu olan ama aradan 2 yıl geçmesine rağmen yakalanamayan sanıklar hâlâ aranıyor. Depremde yıkılan binalar ve aranan sanıklar şöyle:

19 SANIK FİRAR!

Ebrar Sitesi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirmişti. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 76 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi K Blok’un, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ocak 2025'te görülen duruşmada sanık Ahmet Doğan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Sanık Ahmet Doğan hakkında açılan dosyalardan tutuksuz olarak yargılanıyordu. Öte yandan Ebrar Sitesi'nin sanıklarından Mustafa Timurbanga'nın, FETÖ üyesi olduğu, 2016'da yurt dışına kaçtığı ve halen firari olduğu tespit edildi.

Rönesans Rezidans: Hatay'da "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan ve depremde yıkılarak 269 kişiye mezar olan, 59 kişinin ise hala cenazesi bulunamayan Rönesans Rezidans'ın statik proje sorumlusu inşaat mühendisi, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun aranıyor. Coşkun için kırmızı bülten çıkarıldı ancak hala yakalanamadı.

Emlakbank Konutları: Hatay'ın Antakya ilçesinde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın sanıklarından Aytaç Kınay halen aranıyor. Kınay hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ancak şu ana kadar bulunamadı.

Palmiye Sitesi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 151 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmada, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un da babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy tutuklandı ancak 17 Ocak'ta "kocama hali" nedeniyle Ersoy'un tahliyesine karar verildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı.

Farklı Yaşam Rende Sitesi: Hatay'ın Antakya ilçesinde 121 kişinin yaşamını yitirdiği Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin müteahhidi Fevzi Yılmaz ve yapı sahibi Hülya Rende hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ancak ikisi de halen yakalanamadı.

Buket Apartmanı: Hatay'ın Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı'nda 94 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, şantiye şefi Egemen Yiğit hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ancak yakalanamadı.

Üzümkent Sitesi: Adıyaman'ın Besni ilçesindeki 83 kişinin yaşamını yitirdiği Üzümkent Sitesi davasında sanıklarından Ahmet İşitmen aranıyor. İngiltere'de olduğu tespit edilen İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri: Adıyaman'ın Besni ilçesinde 80 kişinin yaşamını yitirdiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasından müteahhit Şükrü İşitmen, "samimi beyanları" nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Ancak itirazlar sonucu 22 Ekim'de yeniden tutuklanmasına karar verildi. İşitmen kayıplara karıştı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Ocak 2025'te görülen ikinci duruşmada müşteki avukatları eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu üyesi müteahhit Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten talebinde bulundu, heyet talebi reddetti.

Sueda Kent Sitesi: Adıyaman'ın Merkez ilçesinde 65 kişinin hayatını kaybettiği Sueda Kent Sitesi davasında şantiye şefi ve statik proje sorumlusu Ömer Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ancak hala bulunamadı.

Furkan Apartmanı: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında müteahhitler Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever halen aranıyor. Sever kardeşler için kırmızı bülten çıkarıldı, ancak yakalanamadılar. Abdullah Devrim Sever, 2018'de AK Parti'den Gaziantep milletvekilliği, 2019'da ise Nizip Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

Sami Bey Apartmanı: Adana'nın Çukurova ilçesinde 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasında müteahhitler Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik bulunamadı. Baba-kızın yurt dışına kaçtığı tespit edildi, ancak yakalanamadılar. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Eda Aybaba Çelik'in Türkiye'ye iade edilmesi için İngiltere'deki yetkili adli makamlara yazı gönderdi, ancak henüz bir gelişme yaşanmadı.

Ezgi Apartmanı: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti. Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ancak 514 gündür bulunamayan Kervancıoğlu ve Pekel hala yakalanamadı.

Gözde Apartmanı: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği Gözde Apartmanı davasında sanıklardan Kamil Çöçeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ancak hala bulunamadı.

Sulayıcı Apartmanı: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Sulayıcı Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi. Binanın yıkımına ilişkin açılan davada, sanık Mahmut Sulayıcı, "olası kast ile kasten öldürme" suçundan 618 yıl hapisle yargılanıyordu. Sulayıcı Apartmanı davasının 11 Aralık 2025'te görülen dördüncü duruşmasında, Sulayıcı tahliye edildi. Ancak, savcının ve ailelerin itirazı üzerine Sulayıcı'nın tekrar tutuklanmasına karar verildi. Bu süreçte sanık Sulayıcı kayıplara karıştı.