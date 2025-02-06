6 Şubat Depremlerinin ikinci yılında TBB'den açıklama: "Adalet yerini bulana kadar mücadeleyi bırakmayacağız"

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle açıklama yaptı.

TBB'nin X hesabından, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutmadık, Unutturmayacağız. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 can kaybı yaşadığımız ve 122 meslektaşımızı yitirdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız acıları unutmadık ve unutturmayacağız. Tüm sorumlular hak ettikleri cezaları alana; deprem mağduru yurttaşlarımız güvenli bir yaşam standardına kavuşana, şehirler yeniden inşa edilip normalleşene ve adalet yerini bulana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."