6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı: "Sahte diploma" çetesi üç avukatın diplomasını çaldı

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, 15 hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin "sahte diploma" davası sanıklarınca tahrif edildiğini, bunlardan 3'ünün 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden avukatlara ait olduğunu ve bu kişilerin üniversite kayıtlarının sistemden silinip, yerine belge talep edenlerin kayıtlarının eklendiğini açıklamıştı.

"AVUKATLARIN ÖLÜMÜYLE ADETA ALAY ETMİŞLER"

Sahte e-imza ile sahte üniversite diploması alındığı ve notların yükseltildiği iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede, "Ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek, ülkemizin kıymetli hukuk insanlarının ölümüyle dalga geçercesine birbirlerine rahmet dilediklerini ileten mesajlar gönderdikleri tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Depremde hayatını kaybeden ve diploma bilgileri ele geçirilen avukatların yaşadığı apartmanlar ile bu binalara ilişkin yargı süreçlerini derlendi.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Nesibe Kaya Zabun, Kahramanmaraş'ta yıkılan Ezgi Apartmanı'nda avukat eşi Ahmet Can ve 6 aylık bebekleri Asude ile birlikte hayatını kaybetti. Apartmana ilişkin davada, 2'si tutuklu, 1'i firari olmak üzere 12 sanık yargılanıyor.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Bestami Uğur Alkan, Hatay'da yıkılan Firuz Mutlu Apartmanı'nda eşi Özge ve 12 günlük bebekleri Arven ile birlikte hayatını kaybetti. Apartmana ilişkin davada 5 sanık tutuksuz yargılanıyor.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu stajyer avukat Ali Mert İnce, Malatya'da yıkılan Güner Sitesi'nde annesi, kız kardeşi, dedesi, babaannesi ve kuzeniyle birlikte hayatını kaybetti. Apartmana ilişkin davada 7 sanık, 8 ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.