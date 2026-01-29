6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında İstanbul’da iki anma etkinliği

Adalet Peşinde Aileleri Platformu tarafından düzenlenen anma programı, 1 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de Kadıköy Rıhtım’da Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilecek. Anmada, depremde hayatını kaybedenler saygı ve sevgiyle anılacak, “Unutmadık, unutmayacağız” çağrısı yinelenecek.

2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 19.30’da ise İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda, İstanbul Barosu Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi tarafından şiir ve müzik dinletisi eşliğinde bir anma gecesi düzenlenecek. Programda Eda Baba, İlkay Akkaya, İstanbulites, Kadınlarla Jam, Ozan Çoban ve Selin Sümbültepe sahne alacak; Ceren Koç, Eray Karadeniz ve Sinan Arslan şiirleriyle anmaya eşlik edecek. Gecenin sunumunu Sevda Karabulut ve Doğan Akdoğan üstlenecek.

Her iki etkinlikte de kayıpların hatırasını yaşatmanın yanı sıra, adalet talebinin görünür kılınması hedefleniyor.