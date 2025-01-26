6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti: Naci Görür'den 'dirençli kent' mesajı

Ülke yakın tarihinin en büyük faciası olan Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Prof. Dr. Görür, "Depremler ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz" dedi.

Görür, paylaşımında dirençli kentlere dikkat çekerek şunları kaydetti:

"DEPREM OLMAYACAK MI?"

"6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geliyor. Medya harıl harıl hazırlanıyor. Siyasetçiler neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatıyor, depremzedeler nelerin eksik olduğunu söylüyor. İyimserlik, karamsarlık almış yürümüş. Aziz milletim bugünkü anlayışla herşey yapılmış, tamamlanmış olsa bile deprem sorunu bitmeyecek. Bu sorun ancak anlayışımızı değiştirerek çözülebilir. Soruyorum size. Yarın yine buralarda deprem olmayacak mı? Başka yerlerde olmayacak mı?

"ÖLÜMLERİ BİRBİRİMİZE DEVİR EDİP DURACAK MIYIZ?"

Depremler ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Aynı acıları onlar çekmeyecek mi? Bütün acı ve ölümleri birbirimize devir edip duracak mıyız? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz. Çağdaş deprem ülkeleri böyle. Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak bir kaç kişi tesadüfen ölüyor.

Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent demektir. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz teknolojileri ile deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz. Yeter ki sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin.

Şunu tekrar basite indirgeyerek söyleyeyim. Biz depremde bütün gayretimizle deprem olan yeri eski haline getirmeye çalışıyoruz. Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm yine yıkım! O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz."