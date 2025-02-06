6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede bugüne kadar 73 bin 402 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlar anıldı.

Paylaşımda, 6 Şubat 2023'ten bugüne kadar Türkiye'de ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiği bilgisine yer verildi.

6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 6, 2025

AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'sinin Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olduğu belirtilen paylaşımda, bu depremlerden 734'ünün büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğu bildirildi.