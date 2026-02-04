Giriş / Abone Ol
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde eğitim öğretime ara verilen iller

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde anma programları düzenlenirken deprem bölgesindeki 6 ilde eğitime bir günlük ara verilecek.

Yurt
  • 04.02.2026 21:52
  • Giriş: 04.02.2026 21:52
  • Güncelleme: 04.02.2026 22:29
Fotoğraf: AA

Resmi kaynaklara göre 50 bin 783 kişi hayatını kaybettiği, 107 binden fazla yurttaş yaralandığı 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yaklaşıyor. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen depremde 11 ilde yaklaşık 15 milyon kişi doğrudan etkilenmişti. Depreminin üçüncü yıl dönümünde, deprem bölgesindeki illerde anma programları düzenlenirken bazı illerde okullar tatil edildi.

Yetkililer tarafından 6 Şubat günü okulların tatil ilan edildiği iller şöyle:

• Kahramanmaraş: Valilik, 6 Şubat Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

• Gaziantep: Valilik, anma programları kapsamında okulların tatil edildiğini açıkladı.

• Adıyaman: Valilik, 6 Şubat günü eğitime ara verileceğini bildirdi.

• Hatay: Valilik, deprem yıl dönümünde okulların tatil olduğunu duyurdu.

• Malatya: Valilik, 6 Şubat günü eğitime ara verileceğini açıkladı.

• Osmaniye: Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verileceğini duyurdu.

Deprem bölgesinde yer alan Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, ve Elazığ’da tatil kararına ilişkin resmi açıklamalar henüz yapılmadı. Valiliklerin duyuruları bekleniyor.

