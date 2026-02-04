6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde eğitim öğretime ara verilen iller

Resmi kaynaklara göre 50 bin 783 kişi hayatını kaybettiği, 107 binden fazla yurttaş yaralandığı 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yaklaşıyor. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen depremde 11 ilde yaklaşık 15 milyon kişi doğrudan etkilenmişti. Depreminin üçüncü yıl dönümünde, deprem bölgesindeki illerde anma programları düzenlenirken bazı illerde okullar tatil edildi.

Yetkililer tarafından 6 Şubat günü okulların tatil ilan edildiği iller şöyle:

• Kahramanmaraş: Valilik, 6 Şubat Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

• Gaziantep: Valilik, anma programları kapsamında okulların tatil edildiğini açıkladı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin yıl dönümü nedeniyle okullar ve kamu kurumları için verilen tatil ve idari izin kararına ilişkin basın açıklama metnimiz için

• Adıyaman: Valilik, 6 Şubat günü eğitime ara verileceğini bildirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programları ile vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelindeki resmi ve

• Hatay: Valilik, deprem yıl dönümünde okulların tatil olduğunu duyurdu.

• Malatya: Valilik, 6 Şubat günü eğitime ara verileceğini açıkladı.

• Osmaniye: Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verileceğini duyurdu.

6 Şubat 2026 tarihinde ilimizde düzenlenecek anma programları ve oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle, tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.



Detaylar ⬇️

Deprem bölgesinde yer alan Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, ve Elazığ’da tatil kararına ilişkin resmi açıklamalar henüz yapılmadı. Valiliklerin duyuruları bekleniyor.