6 Şubat depremzedelerinden direnişteki madencilere destek: Hayatımızı kurtardınız, yanınızdayız

Çayırhan Termik Santrali’nde varlık satışına karşı yaklaşık 500 işçinin yeraltına inerek başlattığı eylem 2 günü geride bırakırken depremzedelerden madencilere destek açıklaması gelmeye başladı.

Adıyaman'da 105 saat enkaz altında yaşam mücadelesi veren Ayfer Komşu, "Kurtarılmamız tamamen madenci kardeşlerim sayesinde" dedi ve ekledi; "Onların bu haklı davasında biz her zaman onların yanındayız".

Komşu şunları söyledi:

"Merhaba ben Ayfer Komşu, oğlum Yağız Komşu. Biz asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde Adıyaman Gökkuşağı sitesinde yakalandık. O depremde hem eşimi hem de eşimin annesini kaybettik. Ben ve oğlum depremden 105 saat sonra yaralı olarak kurtarıldık. Kurtarılmamız tamamen madenci kardeşlerim sayesinde. Madenci kardeşlerimin azim ve kararlılığı olmasaydı biz o cehennemden asla çıkamazdık. Hem depremde hem de depremden sonra bize maddi ve manevi her türlü destekte bulundular. Onların bu haklı davasında biz her zaman onların yanındayız."

"BİZ SADECE 1 GÜN O KARANLIKTA KALDIK AMA ONLAR HER GÜN ORADA ÇALIŞIYOR, HAKLARI VERİLSİN"

Adıyaman'da 48 saat enkazda kalan Hümeyra Koç ile annesi Rabia Filiz Koç da yaptıkları açıklamada, "Biz sadece bir gün öyle bir karanlıkta kaldık ama onlar neredeyse her gün madende böyle karanlıklarla karşılaşıyorlar ve her türlü güvenlik, iş haklarının, meslek haklarının ellerinde bulunması çok çok önemli" dedi.

Hümeyra Koç şu açıklamayı yaptı: "Merhabalar, ben Hümeyra Koç, bu da annem Rabia Filiz Koç. Biz Adıyaman'da barajda gerçekleşen 6 Şubat depremlerinde 48 saat boyunca enkaz altında kaldık. Evimiz birinci kattaydı ve evimizin ilk üç katı yıkıldı. Daha sonra bu 48 saatin sonunda Madencilerden oluşan bir ekip, Ankara'dan gelen bir ekip bizi kurtarmak için çok ciddi çalışmalarda bulundular. Ve beni, annemi 48 saatin sonunda enkaz altından çıkarmayı başardılar. Ki bu çok tehlikeli bir işti çünkü evimizin ilk 3 katı yıkıldı. Evimiz 7 katlı bir binaydı. Üzerine 4 kat duruyordu. Ona rağmen hani üzerlerine yıkılır diye korkmadan o enkaz altına girip bizi kurtarma cesaretinde bulundular. Kendi çocuklarını, kendi hayatlarını bir kenara koyup bizim hayatlarımızı kurtarabilmek için bunu yaptılar. Ve bu insanların tüm meslek haklarının çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz sadece bir gün öyle bir karanlıkta kaldık. Ama onlar neredeyse her gün madende böyle karanlıklarla karşılaşıyorlar.

Ve her türlü güvenlik, iş haklarının, meslek haklarının ellerinde bulunması çok çok önemli bence. Madencilere çok değer veriyoruz. Onlar bizim hayatımızı kurtardı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Umarım başarıya ulaşırsınız. İnşallah."

Anne Rabia Filiz Koç ise "Aynı şekilde ben de kızıma katılıyorum. Canları pahasına ııı beni ve kızımı iki gün sonra hiç kimsenin giremeyeceği bir yere, kimsenin göze alamayacağı bir yerdeydik. Hiç kimsenin giremediği yere madençler kendi canlarını ve evlatlarını arkalarında bırakarak ııı büyük bir özveriyle bizim için çok mücadele ettiler. Umarım ki ııı bunu göze alaraktan insani haklarının her türlü verilmesini verilmesi dileğimizdir. Allah'a emanet olun" dedi.



